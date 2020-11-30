Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/mishustin-1586956411.html
Мишустин выступил за расширение расчетов в нацвалютах между странами ШОС
Мишустин выступил за расширение расчетов в нацвалютах между странами ШОС
Россия считает перспективным развитие взаимных расчетов в нацвалютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:51
2020-11-30T13:51
михаил мишустин
шос
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586954781_0:93:3058:1813_1400x0_80_0_0_ff4d34dd46d60e5f680f314ae58da649.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия считает перспективным развитие взаимных расчетов в нацвалютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС."Еще одна важная тема - разработка альтернативных, независимых от доллара расчетов. Считаем перспективным расширение практики взаимных расчетов в национальных валютах", - сказал Мишустин.Он отметил, что странам объединения необходимо выйти на согласованное решение по данному вопросу, после чего приступить к обсуждению механизма финансового сопровождения проектной деятельности ШОС.
https://ria.ru/20201110/shos-1583948985.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586954781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2fcfde2490048585cfd1d43bf4b8d22b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, шос, экономика

Мишустин выступил за расширение расчетов в нацвалютах между странами ШОС

13:51 30.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Ммихаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС
Премьер-министр РФ Ммихаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия считает перспективным развитие взаимных расчетов в нацвалютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.
"Еще одна важная тема - разработка альтернативных, независимых от доллара расчетов. Считаем перспективным расширение практики взаимных расчетов в национальных валютах", - сказал Мишустин.
Он отметил, что странам объединения необходимо выйти на согласованное решение по данному вопросу, после чего приступить к обсуждению механизма финансового сопровождения проектной деятельности ШОС.
Участники заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 15:42
Страны ШОС выступили за формирование многополярного мироустройства
 
Михаил МишустинШОСЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
Лента новостейМолния