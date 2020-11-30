https://ria.ru/20201130/mishustin-1586956411.html

Мишустин выступил за расширение расчетов в нацвалютах между странами ШОС

Мишустин выступил за расширение расчетов в нацвалютах между странами ШОС

Россия считает перспективным развитие взаимных расчетов в нацвалютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:51

2020-11-30T13:51

2020-11-30T13:51

михаил мишустин

шос

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия считает перспективным развитие взаимных расчетов в нацвалютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС."Еще одна важная тема - разработка альтернативных, независимых от доллара расчетов. Считаем перспективным расширение практики взаимных расчетов в национальных валютах", - сказал Мишустин.Он отметил, что странам объединения необходимо выйти на согласованное решение по данному вопросу, после чего приступить к обсуждению механизма финансового сопровождения проектной деятельности ШОС.

https://ria.ru/20201110/shos-1583948985.html

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михаил мишустин, шос, экономика