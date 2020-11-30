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Меланшон назвал россиян надежными партнерами и осудил США
Меланшон назвал россиян надежными партнерами и осудил США
Лидер левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2022 РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:43
2020-11-30T12:43
россия
жан-люк меланшон
франция
сша
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лидер левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2022 году, считает, что Россия в отличие от США является надежным партнером Франции.Говоря о своей позиции по ядерному сдерживанию в случае прихода к власти в 2022 году Меланшон заявил, что сдерживание остается для Франции "незаменимым инструментом". При этом, по его словам, сейчас нет дипломатических инициатив по разоружению со стороны ядерных держав.По его словам, так как использование ядерного оружия затрагивает весь мир, существует "всеобщее право" повлиять на эту ситуацию. Он отметил, что при нем дипломатия будет полагаться на тех, кто согласен требовать ядерного разоружения.По его словам, США прежде всего выступают за право делать все, что они хотят.
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россия, жан-люк меланшон, франция, сша, в мире

Меланшон назвал россиян надежными партнерами и осудил США

12:43 30.11.2020
 
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лидер левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2022 году, считает, что Россия в отличие от США является надежным партнером Франции.
Говоря о своей позиции по ядерному сдерживанию в случае прихода к власти в 2022 году Меланшон заявил, что сдерживание остается для Франции "незаменимым инструментом". При этом, по его словам, сейчас нет дипломатических инициатив по разоружению со стороны ядерных держав.
"Ситуация парадоксальная: мы находимся в более опасном контексте, чем во времена холодной войны, когда были обсуждения и соглашения по контролю над вооружениями", - сказал Меланшон в интервью газете Opinion.
По его словам, так как использование ядерного оружия затрагивает весь мир, существует "всеобщее право" повлиять на эту ситуацию. Он отметил, что при нем дипломатия будет полагаться на тех, кто согласен требовать ядерного разоружения.
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"Россияне - надежные партнеры, а США - нет. Они практически не подписывают никакие соглашения, которые представляют для нас интерес, и это не только в военной области. Давайте перестанем твердить, что у нас с североамериканцами общие ценности! Неправда, что мы придерживаемся одних и тех же принципов", - заявил Меланшон.
По его словам, США прежде всего выступают за право делать все, что они хотят.
 
РоссияЖан-Люк МеланшонФранцияСШАВ мире
 
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