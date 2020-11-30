https://ria.ru/20201130/melanshon-1586937825.html

Меланшон назвал россиян надежными партнерами и осудил США

Меланшон назвал россиян надежными партнерами и осудил США

Лидер левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2022 РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:43

2020-11-30T12:43

2020-11-30T12:43

россия

жан-люк меланшон

франция

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лидер левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2022 году, считает, что Россия в отличие от США является надежным партнером Франции.Говоря о своей позиции по ядерному сдерживанию в случае прихода к власти в 2022 году Меланшон заявил, что сдерживание остается для Франции "незаменимым инструментом". При этом, по его словам, сейчас нет дипломатических инициатив по разоружению со стороны ядерных держав.По его словам, так как использование ядерного оружия затрагивает весь мир, существует "всеобщее право" повлиять на эту ситуацию. Он отметил, что при нем дипломатия будет полагаться на тех, кто согласен требовать ядерного разоружения.По его словам, США прежде всего выступают за право делать все, что они хотят.

https://ria.ru/20200928/makron-1577915069.html

россия

франция

сша

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россия, жан-люк меланшон, франция, сша, в мире