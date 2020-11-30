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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201130/marsh-1586967931.html
В Минске силовики блокировали движение "марша пенсионеров"
В Минске силовики блокировали движение "марша пенсионеров"
Очередная несанкционированная акция протеста "марш пенсионеров" проходит в понедельник в Минске, однако силовики заблокировали протестующим движение по... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:31
2020-11-30T14:31
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Очередная несанкционированная акция протеста "марш пенсионеров" проходит в понедельник в Минске, однако силовики заблокировали протестующим движение по проспекту Независимости, передает корреспондент РИА Новости.Пенсионеры традиционно проводят свою протестную акцию по понедельникам в виде шествия по центральному проспекту Минска – проспекту Независимости. Шествие двигается от площади Независимости, где расположен Дом правительства, через Октябрьскую площадь и до площади Якуба Коласа. Неделю назад белорусские силовики впервые не дали участникам несанкционированного массового мероприятия пройти по привычному маршруту - рядом с Белгосцирком они заблокировали проход по пешеходной части проспекта, в результате чего траектория движения была изменена, а протестующие были разделены на группы. Были задержанные.В этот раз участники "марша пенсионеров" в составе нескольких сотен человек снова собрались на площади Независимости и выдвинулись по пешеходной части проспекта.Когда участники акции проходили гостиницу "Минск", движение по пешеходной части проспекта было заблокировано многочисленными силовиками, которые прибыли на нескольких автобусах.Протестующие свернули на улицу Володарского.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции постепенно перемещаются с улиц во дворы жилых домов.
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске силовики блокировали движение "марша пенсионеров"

14:31 30.11.2020
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Очередная несанкционированная акция протеста "марш пенсионеров" проходит в понедельник в Минске, однако силовики заблокировали протестующим движение по проспекту Независимости, передает корреспондент РИА Новости.
Пенсионеры традиционно проводят свою протестную акцию по понедельникам в виде шествия по центральному проспекту Минска – проспекту Независимости. Шествие двигается от площади Независимости, где расположен Дом правительства, через Октябрьскую площадь и до площади Якуба Коласа. Неделю назад белорусские силовики впервые не дали участникам несанкционированного массового мероприятия пройти по привычному маршруту - рядом с Белгосцирком они заблокировали проход по пешеходной части проспекта, в результате чего траектория движения была изменена, а протестующие были разделены на группы. Были задержанные.
В этот раз участники "марша пенсионеров" в составе нескольких сотен человек снова собрались на площади Независимости и выдвинулись по пешеходной части проспекта.
Когда участники акции проходили гостиницу "Минск", движение по пешеходной части проспекта было заблокировано многочисленными силовиками, которые прибыли на нескольких автобусах.
Протестующие свернули на улицу Володарского.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции постепенно перемещаются с улиц во дворы жилых домов.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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