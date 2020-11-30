"Нет никого лучше!": как артисты поздравляли своих мам
Игорь Крутой
"Какое счастье в День матери иметь привилегию и возможность в моем возрасте воочию поздравить свою маму. Просто позавтракать с мамой и сестричкой, насладиться в мамином исполнении ее любимой поэзией, а взамен вместе послушать посвященную маме (да и всем матерям) мою песню на стихи Лары Фабиан в ее же исполнении. Пусть это счастливое мгновение продлится..."
Максим Галкин
"Захожу в комнату вчера, а там такая картина. И тебе массаж ступней, и над головой опахало. А сегодня с утра дети поздравили маму с Днем матери!"
Кристина Орбакайте
Сергей Лазарев
"Мамочка! С Днем матери! Будь здоровой и счастливой!"
Дима Билан
"Мама! Нет ничего важнее и бесценнее, чем материнское сердце и тепло! С Днем матери!"
Екатерина Волкова
"Однажды ты становишься мамой, и это меняет весь твой мир. С Днем матери. Благодарна своей мамуле за жизнь, любовь, заботу и все наши разговоры".
Глюкоза
"Материнская любовь – божественное чувство: она бессмертна. Мамуля, я так тебя люблю и ценю! И знаешь, с годами я многое поняла – повзрослев, став матерью, как не просто уберечь и подсказать. Но ты всегда умеешь найти слова, и каким же поучительным может быть твое молчание".
Рита Дакота
"Я очень люблю это фото. Тут я и дочка лучшей мамы, и через несколько дней мама лучшей дочки. С Днем матери, мои дорогие мамочки! Это удивительный и очень большой праздник. Слово "мама" самое мощное для меня".