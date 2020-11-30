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Шоубиз
https://ria.ru/20201130/mama-1586912286.html
"Нет никого лучше!": как артисты поздравляли своих мам
"Нет никого лучше!": как артисты поздравляли своих мам
В последнее воскресенье ноября во всем мире отмечался День матери. Что желали своим самым близким людям в этот международный праздник звезды российского... РИА Новости, 30.11.2020
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шоубиз
глюкоза (наталья ионова)
рита дакота
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день матери
игорь крутой
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В последнее воскресенье ноября во всем мире отмечался День матери. Что желали своим самым близким людям в этот международный праздник звезды российского шоу-бизнеса, — в подборке РИА Новости.Игорь КрутойМаксим ГалкинКристина ОрбакайтеСергей ЛазаревДима БиланЕкатерина ВолковаГлюкозаРита Дакота
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глюкоза (наталья ионова), рита дакота, александр ревва, светлана лобода, день матери, игорь крутой, сергей лазарев, кристина орбакайте, максим галкин, алла пугачева, дима билан (виктор белан), знаменитости, звезды

"Нет никого лучше!": как артисты поздравляли своих мам

11:50 30.11.2020 (обновлено: 04:13 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь МихалевНародная артистка СССР Алла Пугачева и ее дочь эстрадная певица Кристина Орбакайте
Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее дочь эстрадная певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В последнее воскресенье ноября во всем мире отмечался День матери. Что желали своим самым близким людям в этот международный праздник звезды российского шоу-бизнеса, — в подборке РИА Новости.

Игорь Крутой

"Какое счастье в День матери иметь привилегию и возможность в моем возрасте воочию поздравить свою маму. Просто позавтракать с мамой и сестричкой, насладиться в мамином исполнении ее любимой поэзией, а взамен вместе послушать посвященную маме (да и всем матерям) мою песню на стихи Лары Фабиан в ее же исполнении. Пусть это счастливое мгновение продлится..."

Игорь Крутой
композитор

Максим Галкин

"Захожу в комнату вчера, а там такая картина. И тебе массаж ступней, и над головой опахало. А сегодня с утра дети поздравили маму с Днем матери!"

Максим Галкин
шоумен, телеведущий

Кристина Орбакайте

"Мама, мамочка, мамуля!"
Кристина Орбакайте
певица

Сергей Лазарев

"Мамочка! С Днем матери! Будь здоровой и счастливой!"

Сергей Лазарев
певец

Дима Билан

"Мама! Нет ничего важнее и бесценнее, чем материнское сердце и тепло! С Днем матери!"

Дима Билан
певец

Екатерина Волкова

"Однажды ты становишься мамой, и это меняет весь твой мир. С Днем матери. Благодарна своей мамуле за жизнь, любовь, заботу и все наши разговоры".

Екатерина Волкова
актриса

Глюкоза

"Материнская любовь – божественное чувство: она бессмертна. Мамуля, я так тебя люблю и ценю! И знаешь, с годами я многое поняла – повзрослев, став матерью, как не просто уберечь и подсказать. Но ты всегда умеешь найти слова, и каким же поучительным может быть твое молчание".

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)
певица

Рита Дакота

"Я очень люблю это фото. Тут я и дочка лучшей мамы, и через несколько дней мама лучшей дочки. С Днем матери, мои дорогие мамочки! Это удивительный и очень большой праздник. Слово "мама" самое мощное для меня".

Рита Дакота
певица
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 14:59
Матвиенко поздравила россиян с Днем матери
 
ШоубизГлюкоза (Наталья Ионова)Рита ДакотаАлександр РевваСветлана ЛободаДень материИгорь КрутойСергей ЛазаревКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинАлла ПугачеваДима Билан (Виктор Белан)Знаменитостизвезды
 
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