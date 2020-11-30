https://ria.ru/20201130/mama-1586912286.html

"Нет никого лучше!": как артисты поздравляли своих мам

"Нет никого лучше!": как артисты поздравляли своих мам

В последнее воскресенье ноября во всем мире отмечался День матери. Что желали своим самым близким людям в этот международный праздник звезды российского... РИА Новости, 30.11.2020

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2020-12-01T04:13

шоубиз

глюкоза (наталья ионова)

рита дакота

александр ревва

светлана лобода

день матери

игорь крутой

сергей лазарев

кристина орбакайте

максим галкин

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В последнее воскресенье ноября во всем мире отмечался День матери. Что желали своим самым близким людям в этот международный праздник звезды российского шоу-бизнеса, — в подборке РИА Новости.Игорь КрутойМаксим ГалкинКристина ОрбакайтеСергей ЛазаревДима БиланЕкатерина ВолковаГлюкозаРита Дакота

https://ria.ru/20201129/matvienko-1586838743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глюкоза (наталья ионова), рита дакота, александр ревва, светлана лобода, день матери, игорь крутой, сергей лазарев, кристина орбакайте, максим галкин, алла пугачева, дима билан (виктор белан), знаменитости, звезды