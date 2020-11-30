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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/malyariya-1586914282.html
ВОЗ рассказала, какая болезнь для жителей Африки опаснее COVID-19
ВОЗ рассказала, какая болезнь для жителей Африки опаснее COVID-19
Гораздо больше людей, особенно детей, погибнут от малярии, чем от коронавируса нового типа в Африке южнее Сахары в этом году, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:48
2020-11-30T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
северная африка
малярия
сахара
воз
африка
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Гораздо больше людей, особенно детей, погибнут от малярии, чем от коронавируса нового типа в Африке южнее Сахары в этом году, сообщает газета Telegraph.Как сообщает издание, каждый год во всем мире около 400 тысяч человек умирают от малярии, более 90% из них – в Африке южнее Сахары. Для сравнения, с начала этого года из-за коронавируса скончались 50 тысяч человек в Африке, включая Северную Африку. По самым точным оценкам, в Африке южнее Сахары было зафиксировано около 20 тысяч летальных исходов.ВОЗ предполагает, что пандемия может привести еще к 20-100 тысячам смертей от малярии.Согласно докладу, за последние 20 лет был достигнут заметный прогресс в борьбе с малярией, благодаря усилиям по борьбе с заболеванием было предотвращено 1,5 миллиарда случаев и 7,6 миллионов летальных исходов.Число смертельных случаев от малярии снизилось с 736 тысяч в 2000 году до 409 тысяч в 2019 году, а коэффициент частоты заболевания малярией (число случаев на 1000 человек под угрозой) упал с 80 в 2000 году до 57 в 2019-м. Были достигнуты успехи в предотвращении, быстром тестировании и лечении.Однако прогресс, а также инвестиции последние несколько лет стали менее заметны, пишет газета. Эксперты предупреждают, что пандемия может еще больше отбросить ситуацию назад.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200606/1572571045.html
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северная африка
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коронавирус covid-19, северная африка, малярия, сахара, воз, африка, в мире

ВОЗ рассказала, какая болезнь для жителей Африки опаснее COVID-19

10:48 30.11.2020
 
© AP Photo / LM OteroМоскиты в лаборатории
Москиты в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / LM Otero
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Гораздо больше людей, особенно детей, погибнут от малярии, чем от коронавируса нового типа в Африке южнее Сахары в этом году, сообщает газета Telegraph.
Как сообщает издание, каждый год во всем мире около 400 тысяч человек умирают от малярии, более 90% из них – в Африке южнее Сахары. Для сравнения, с начала этого года из-за коронавируса скончались 50 тысяч человек в Африке, включая Северную Африку. По самым точным оценкам, в Африке южнее Сахары было зафиксировано около 20 тысяч летальных исходов.
Стакан - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня, 17:54
Ученый развеял миф о профилактике малярии с помощью джина с тоником
ВОЗ предполагает, что пандемия может привести еще к 20-100 тысячам смертей от малярии.
"В этом регионе от COVID-19 умрет намного меньше людей, чем от малярии. Так почему же коронавирус и Эбола вызывают большое беспокойство, а малярия, от которой каждый год умирают сотни тысяч детей, нет?" - заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти, представляя новый "Всемирный доклад о малярии".
Согласно докладу, за последние 20 лет был достигнут заметный прогресс в борьбе с малярией, благодаря усилиям по борьбе с заболеванием было предотвращено 1,5 миллиарда случаев и 7,6 миллионов летальных исходов.
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Число смертельных случаев от малярии снизилось с 736 тысяч в 2000 году до 409 тысяч в 2019 году, а коэффициент частоты заболевания малярией (число случаев на 1000 человек под угрозой) упал с 80 в 2000 году до 57 в 2019-м. Были достигнуты успехи в предотвращении, быстром тестировании и лечении.
Однако прогресс, а также инвестиции последние несколько лет стали менее заметны, пишет газета. Эксперты предупреждают, что пандемия может еще больше отбросить ситуацию назад.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Северная АфрикамалярияСахараВОЗАфрикаВ мире
 
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