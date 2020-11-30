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СК возбудил дело из-за гибели мальчика на детской площадке в Москве
СК возбудил дело из-за гибели мальчика на детской площадке в Москве
Десятилетний мальчик погиб во время прогулки с младшим братом на детской площадке на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:25
2020-11-30T15:25
следственный комитет россии (ск рф)
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происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб во время прогулки с младшим братом на детской площадке на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, мальчик с младшим братом гуляли на детской площадке. Внезапно 10-летний мальчик упал на землю. Ребенок скончался в больнице", - рассказал агентству источник в правоохранительных органах, добавив, что точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.Позднее в столичном главке СК РФ заявили РИА Новости, что по данному факту возбуждено уголовное дело.Ранее в СМИ появилась информация якобы о том, что младший брат случайно попал 10-летнему мальчику по голове палкой. Тот, схватившись за голову, стал шататься, а затем рухнул на землю и скончался.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК возбудил дело из-за гибели мальчика на детской площадке в Москве

15:25 30.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб во время прогулки с младшим братом на детской площадке на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, мальчик с младшим братом гуляли на детской площадке. Внезапно 10-летний мальчик упал на землю. Ребенок скончался в больнице", - рассказал агентству источник в правоохранительных органах, добавив, что точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.
Позднее в столичном главке СК РФ заявили РИА Новости, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее в СМИ появилась информация якобы о том, что младший брат случайно попал 10-летнему мальчику по голове палкой. Тот, схватившись за голову, стал шататься, а затем рухнул на землю и скончался.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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