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В Иваново нашли пропавшего немого мальчика
В Иваново нашли пропавшего немого мальчика
Правоохранители и волонтеры нашли девятилетнего мальчика, который пропал в Иваново во время прогулки с бабушкой, сообщает управление МВД по региону на своей... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:35
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россия
ивановская область
иваново
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Правоохранители и волонтеры нашли девятилетнего мальчика, который пропал в Иваново во время прогулки с бабушкой, сообщает управление МВД по региону на своей странице "ВКонтакте".Ранее в понедельник сообщалось, что мальчик катался с горки, в какой-то момент бабушка потеряла его из виду. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", ребенок не разговаривает.
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россия
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россия, ивановская область, иваново, происшествия

В Иваново нашли пропавшего немого мальчика

14:35 30.11.2020 (обновлено: 15:10 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Правоохранители и волонтеры нашли девятилетнего мальчика, который пропал в Иваново во время прогулки с бабушкой, сообщает управление МВД по региону на своей странице "ВКонтакте".
Ранее в понедельник сообщалось, что мальчик катался с горки, в какой-то момент бабушка потеряла его из виду. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", ребенок не разговаривает.
Объявление о розыске мальчика во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 12:53
Волонтеры рассказали, как искали пропавшего под Владимиром мальчика

"Отбой тревоге! Мальчик найден на улице Суздальской. Все в порядке", - говорится в сообщении.

 
РоссияИвановская областьИвановоПроисшествия
 
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