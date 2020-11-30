https://ria.ru/20201130/malchik-1586968856.html
В Иваново нашли пропавшего немого мальчика
В Иваново нашли пропавшего немого мальчика
Правоохранители и волонтеры нашли девятилетнего мальчика, который пропал в Иваново во время прогулки с бабушкой, сообщает управление МВД по региону на своей... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:35
2020-11-30T14:35
2020-11-30T15:10
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иваново
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ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Правоохранители и волонтеры нашли девятилетнего мальчика, который пропал в Иваново во время прогулки с бабушкой, сообщает управление МВД по региону на своей странице "ВКонтакте".Ранее в понедельник сообщалось, что мальчик катался с горки, в какой-то момент бабушка потеряла его из виду. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", ребенок не разговаривает.
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