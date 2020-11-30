https://ria.ru/20201130/malchik-1586968856.html

В Иваново нашли пропавшего немого мальчика

В Иваново нашли пропавшего немого мальчика

Правоохранители и волонтеры нашли девятилетнего мальчика, который пропал в Иваново во время прогулки с бабушкой, сообщает управление МВД по региону на своей... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:35

2020-11-30T14:35

2020-11-30T15:10

россия

ивановская область

иваново

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg

ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Правоохранители и волонтеры нашли девятилетнего мальчика, который пропал в Иваново во время прогулки с бабушкой, сообщает управление МВД по региону на своей странице "ВКонтакте".Ранее в понедельник сообщалось, что мальчик катался с горки, в какой-то момент бабушка потеряла его из виду. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", ребенок не разговаривает.

https://ria.ru/20201120/poiski-1585499515.html

россия

ивановская область

иваново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ивановская область, иваново, происшествия