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Ульянов предостерег от прекращения действия доппротокола к МАГАТЭ
Ульянов предостерег от прекращения действия доппротокола к МАГАТЭ
Если дополнительный протокол к соглашению о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) прекратит функционировать, то ядерная деятельность... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:45
2020-11-30T14:00
мохсен фахризаде
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
парламент ирана
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
михаил ульянов
магатэ
али акбар салехи
иран
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Если дополнительный протокол к соглашению о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) прекратит функционировать, то ядерная деятельность Ирана станет менее прозрачной и обстановка вокруг страны может серьезно обостриться, заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.Ранее стало известно, что депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны. Ульянов также сообщал, что они призвали прекратить применение доппротокола и ограничить инспекционную деятельность МАГАТЭ в Иране.По его словам, это может резко ухудшить перспективы нормализации обстановки вокруг СВПД."Мы исходим из того, что продолжение такой масштабной, беспрецедентно масштабной проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране отвечает, прежде всего, интересам самой страны и всего международного сообщества, поэтому хотелось бы надеяться, что законодательные и исполнительные ветви власти будут принимать тщательно взвешенные решения", - отметил постпред.Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/fakhrizade-1586910715.html
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мохсен фахризаде, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), парламент ирана, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, михаил ульянов, магатэ, али акбар салехи, иран, израиль, в мире

Ульянов предостерег от прекращения действия доппротокола к МАГАТЭ

11:45 30.11.2020 (обновлено: 14:00 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Если дополнительный протокол к соглашению о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) прекратит функционировать, то ядерная деятельность Ирана станет менее прозрачной и обстановка вокруг страны может серьезно обостриться, заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
Ранее стало известно, что депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны. Ульянов также сообщал, что они призвали прекратить применение доппротокола и ограничить инспекционную деятельность МАГАТЭ в Иране.
"Доппротокол - важнейший элемент ядерной сделки. Именно доппротокол обеспечивает уверенность в исключительно мирном характере иранской ядерной программы. Если он прекратит функционировать, то атмосфера вокруг Ирана резко ухудшится, ядерная деятельность в Иране станет значительно менее прозрачной, появится гораздо больше поводов для спекуляций и чревато серьезным обострением обстановки", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24", говоря о возможности прекращения действия дополнительного протокола к МАГАТЭ.
По его словам, это может резко ухудшить перспективы нормализации обстановки вокруг СВПД.
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"Мы исходим из того, что продолжение такой масштабной, беспрецедентно масштабной проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране отвечает, прежде всего, интересам самой страны и всего международного сообщества, поэтому хотелось бы надеяться, что законодательные и исполнительные ветви власти будут принимать тщательно взвешенные решения", - отметил постпред.
Вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.
Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
 
Мохсен ФахризадеСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Парламент ИранаМинистерство обороны ИранаМохаммад Джавад ЗарифМихаил УльяновМАГАТЭАли Акбар СалехиИранИзраильВ мире
 
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