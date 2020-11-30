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Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций
Мать американской девочки Луны Феннер, которая стала известна из-за гигантского родимого пятна на лице, показала в инстаграме, как проходит заживление тканей... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:30
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россия
луна феннер
краснодарский край
сша
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мать американской девочки Луны Феннер, которая стала известна из-за гигантского родимого пятна на лице, показала в инстаграме, как проходит заживление тканей после серии операций.На фотографии видно, что "пятно Бэтмена" на лице ребенка уменьшилось, а кожа на лбу заживает.По словам матери, на левой ноге девочки есть отметина — место, откуда взяли кожу для трансплантата. Такую же процедуру проделали и с правой ногой — оттуда восемь месяцев назад взяли кожу для носа.В беседе с "АиФ-Юг" Кэрол Феннер рассказала, что вместе с дочерью вернется домой 9 декабря. С Луной сейчас все в порядке — она восстанавливается после операции.По словам исполнительного директора краснодарской клиники ФДТ Андрея Алексуткина, дата следующей операции пока неизвестна — ее назначат, когда мать и дочь снова приедут в Россию.У Луны Феннер диагностировали меланоцитарный невус, покрывающий почти все лицо. Девочка полностью здорова, но врачи опасались, что родимое пятно перерастет в меланому. В США лечение предполагало 80 операций стоимостью более 400 тысяч долларов. Краснодарские врачи предложили более щадящий метод. В прошлом году мать и дочь прилетели в Россию, с тех пор Луна перенесла уже несколько операций.
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россия, луна феннер, краснодарский край, сша, в мире

Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций

08:30 30.11.2020 (обновлено: 10:42 30.11.2020)
 
© Фото : instagram-аккаунт luna.love.hopeКэрол Феннер и Луна Феннер в России
Кэрол Феннер и Луна Феннер в России - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : instagram-аккаунт luna.love.hope
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мать американской девочки Луны Феннер, которая стала известна из-за гигантского родимого пятна на лице, показала в инстаграме, как проходит заживление тканей после серии операций.
На фотографии видно, что "пятно Бэтмена" на лице ребенка уменьшилось, а кожа на лбу заживает.
По словам матери, на левой ноге девочки есть отметина — место, откуда взяли кожу для трансплантата. Такую же процедуру проделали и с правой ногой — оттуда восемь месяцев назад взяли кожу для носа.
В беседе с "АиФ-Юг" Кэрол Феннер рассказала, что вместе с дочерью вернется домой 9 декабря. С Луной сейчас все в порядке — она восстанавливается после операции.
По словам исполнительного директора краснодарской клиники ФДТ Андрея Алексуткина, дата следующей операции пока неизвестна — ее назначат, когда мать и дочь снова приедут в Россию.
У Луны Феннер диагностировали меланоцитарный невус, покрывающий почти все лицо. Девочка полностью здорова, но врачи опасались, что родимое пятно перерастет в меланому. В США лечение предполагало 80 операций стоимостью более 400 тысяч долларов. Краснодарские врачи предложили более щадящий метод. В прошлом году мать и дочь прилетели в Россию, с тех пор Луна перенесла уже несколько операций.
Операция девочки с пятном Бэтмена - РИА Новости, 1920, 30.11.2019
30 ноября 2019, 01:12
Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
 
РоссияЛуна ФеннерКраснодарский крайСШАВ мире
 
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