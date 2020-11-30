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https://ria.ru/20201130/literatura-1586970751.html
Назван обладатель Гонкуровской премии за 2020 год
Назван обладатель Гонкуровской премии за 2020 год
Лауреатом Гонкуровской премии - самой знаменитой французской награды в области литературы – в 2020 году стал французский писатель Эрве Ле Телье с романом... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:43
2020-11-30T14:55
культура
франция
литература
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ПАРИЖ, 30 ноя – РИА Новости. Лауреатом Гонкуровской премии - самой знаменитой французской награды в области литературы – в 2020 году стал французский писатель Эрве Ле Телье с романом "Аномалия" (Anomalie).Впервые в истории премии лауреат был в ходе видеоконференции из-за ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Трансляцию вел телеканал BFMTV. Обычно премия присуждается на специальной встрече в парижском ресторане "Друан" (Drouant).У каждого члена академии Гонкуровской премии один голос, он может отдать его за одну книгу, и только президент имеет два голоса. Размер Гонкуровской премии составляет символическую сумму - всего 10 евро, зато открывает перед лауреатом широкий путь не только к известности и признанию, но и к гарантированно высоким тиражам.Гонкуровская премия уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев Гонкуров - Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.
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франция, литература

Назван обладатель Гонкуровской премии за 2020 год

14:43 30.11.2020 (обновлено: 14:55 30.11.2020)
 
© AFP 2020 / Joel Saget Писатель Эрве Ле Телье
Писатель Эрве Ле Телье - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AFP 2020 / Joel Saget
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 ноя – РИА Новости. Лауреатом Гонкуровской премии - самой знаменитой французской награды в области литературы – в 2020 году стал французский писатель Эрве Ле Телье с романом "Аномалия" (Anomalie).
Впервые в истории премии лауреат был в ходе видеоконференции из-за ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Трансляцию вел телеканал BFMTV. Обычно премия присуждается на специальной встрече в парижском ресторане "Друан" (Drouant).
У каждого члена академии Гонкуровской премии один голос, он может отдать его за одну книгу, и только президент имеет два голоса. Размер Гонкуровской премии составляет символическую сумму - всего 10 евро, зато открывает перед лауреатом широкий путь не только к известности и признанию, но и к гарантированно высоким тиражам.
Гонкуровская премия уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев Гонкуров - Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.
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