https://ria.ru/20201130/literatura-1586970751.html

Назван обладатель Гонкуровской премии за 2020 год

Назван обладатель Гонкуровской премии за 2020 год

Лауреатом Гонкуровской премии - самой знаменитой французской награды в области литературы – в 2020 году стал французский писатель Эрве Ле Телье с романом... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:43

2020-11-30T14:43

2020-11-30T14:55

культура

франция

литература

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ПАРИЖ, 30 ноя – РИА Новости. Лауреатом Гонкуровской премии - самой знаменитой французской награды в области литературы – в 2020 году стал французский писатель Эрве Ле Телье с романом "Аномалия" (Anomalie).Впервые в истории премии лауреат был в ходе видеоконференции из-за ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Трансляцию вел телеканал BFMTV. Обычно премия присуждается на специальной встрече в парижском ресторане "Друан" (Drouant).У каждого члена академии Гонкуровской премии один голос, он может отдать его за одну книгу, и только президент имеет два голоса. Размер Гонкуровской премии составляет символическую сумму - всего 10 евро, зато открывает перед лауреатом широкий путь не только к известности и признанию, но и к гарантированно высоким тиражам.Гонкуровская премия уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев Гонкуров - Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/1584586909.html

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франция, литература