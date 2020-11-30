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В московских медучреждениях заменят более тысячи лифтов к 2023 году
В московских медучреждениях заменят более тысячи лифтов к 2023 году
Более 1 тысячи лифтов заменят к 2023 году в московских больницах и поликлиниках, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T09:39
2020-11-30T09:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 1 тысячи лифтов заменят к 2023 году в московских больницах и поликлиниках, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В учреждениях здравоохранения проводится плановая замена лифтового оборудования, всего до 2023 года будет установлено более 1100 новых лифтов. Оборудование современных лифтов повышает комфорт и безопасность их использования для посетителей городских поликлиник, пациентов больниц, врачей и медперсонала", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что монтаж лифтов проведут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала."В этом году проведена замена трех лифтов в Детской инфекционной больнице №6, трех лифтов в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, одного лифта во вспомогательном корпусе ГКБ имени Юдина, завершены работы по замене лифтов в 11 поликлиниках, в которых подходит к концу капремонт", - сообщил Бирюков.По его словам, в начале 2021 года аналогичные работы завершатся еще в 26 поликлиниках.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в больницах также будут установлены лифты, адаптированные для маломобильных граждан. Они оборудованы голосовым оповещением о прибытии лифта, кнопками со шрифтом Брайля и панелями управления, расположенными с обеих сторон.
https://ria.ru/20201117/dezinfektsiya-1585024775.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

В московских медучреждениях заменят более тысячи лифтов к 2023 году

09:39 30.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 1 тысячи лифтов заменят к 2023 году в московских больницах и поликлиниках, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В учреждениях здравоохранения проводится плановая замена лифтового оборудования, всего до 2023 года будет установлено более 1100 новых лифтов. Оборудование современных лифтов повышает комфорт и безопасность их использования для посетителей городских поликлиник, пациентов больниц, врачей и медперсонала", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что монтаж лифтов проведут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала.
"В этом году проведена замена трех лифтов в Детской инфекционной больнице №6, трех лифтов в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, одного лифта во вспомогательном корпусе ГКБ имени Юдина, завершены работы по замене лифтов в 11 поликлиниках, в которых подходит к концу капремонт", - сообщил Бирюков.
По его словам, в начале 2021 года аналогичные работы завершатся еще в 26 поликлиниках.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в больницах также будут установлены лифты, адаптированные для маломобильных граждан. Они оборудованы голосовым оповещением о прибытии лифта, кнопками со шрифтом Брайля и панелями управления, расположенными с обеих сторон.
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