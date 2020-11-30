https://ria.ru/20201130/lifty-1586901963.html

В московских медучреждениях заменят более тысячи лифтов к 2023 году

В московских медучреждениях заменят более тысячи лифтов к 2023 году

Более 1 тысячи лифтов заменят к 2023 году в московских больницах и поликлиниках, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T09:39

2020-11-30T09:39

2020-11-30T09:39

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 1 тысячи лифтов заменят к 2023 году в московских больницах и поликлиниках, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В учреждениях здравоохранения проводится плановая замена лифтового оборудования, всего до 2023 года будет установлено более 1100 новых лифтов. Оборудование современных лифтов повышает комфорт и безопасность их использования для посетителей городских поликлиник, пациентов больниц, врачей и медперсонала", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что монтаж лифтов проведут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала."В этом году проведена замена трех лифтов в Детской инфекционной больнице №6, трех лифтов в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, одного лифта во вспомогательном корпусе ГКБ имени Юдина, завершены работы по замене лифтов в 11 поликлиниках, в которых подходит к концу капремонт", - сообщил Бирюков.По его словам, в начале 2021 года аналогичные работы завершатся еще в 26 поликлиниках.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в больницах также будут установлены лифты, адаптированные для маломобильных граждан. Они оборудованы голосовым оповещением о прибытии лифта, кнопками со шрифтом Брайля и панелями управления, расположенными с обеих сторон.

https://ria.ru/20201117/dezinfektsiya-1585024775.html

https://realty.ria.ru/20201103/lift-1582634845.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество