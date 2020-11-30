https://ria.ru/20201130/laminariya-1587017844.html

Продукт для долголетия: чем полезна и опасна морская капуста

Продукт для долголетия: чем полезна и опасна морская капуста

Морская капуста — продукт из водорослей рода Ламинария, популярный из-за уникального вкуса и низкой калорийности. О пользе и вреде — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:57

2020-11-30T17:57

2020-11-30T17:58

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Морская капуста — продукт из водорослей рода Ламинария, популярный из-за уникального вкуса и низкой калорийности. О пользе и вреде — в материале РИА Новости.Родина и история морской капустыВпервые ламинарию стали употреблять в пищу в Японии еще в древности. Однако первое письменное упоминание о ней принадлежит китайскому целителю Сунь Сио-мао и датируется XII веком. Тогда считалось, что морская капуста - это идеальное средство для лечения зоба, поэтому в этих целях император Канси ел ламинарию каждый день. С тех пор эти водоросли широко использовались в народной медицине многих стран Азии. Например, корейцы лечили с ее помощью дизентерию и заболевания почек, японцы использовали ее для борьбы с туберкулезом, а индусы - при болезнях мочевого пузыря. В целом ламинарию воспринимали как продукт, который дарит долголетие, поэтому ее советовали включать в ежедневный рацион.В России о ней узнали только в XVIII веке, когда продукт обнаружила экспедиция Беринга. Сейчас эти водоросли продается во многих магазинах, а их главным поставщиком является Япония. На прилавках есть сушеная морская капуста, свежая и маринованная с добавлением других овощей и соуса. Считается, что для здоровья лучше всего употреблять ее в сухом и отварном виде.Чем полезна морская капустаЛаминария богата важными для организма веществами: фосфором, натрием, железом, магнием, а также витаминами А, D и группы В, С, и Е. Однако своими лечебными свойствами она обязана йоду, которого в ее составе очень много.Помимо этого, польза морской капусты заключается в укреплении иммунитета, защите от атеросклероза, профилактике анемии и авитаминоза. Считается, что она эффективно предотвращает возникновение раковых опухолей, именно поэтому японки, которые едят ее очень часто, имеют низкий уровень заболеваемости раком молочной железы. Также замедляет процессы старения организма и улучшает общее самочувствие. При таком обилии полезных качеств калорийность морской капусты составляет всего 49 ккал на 100 грамм продукта.БЖУ 100 граммов морской капусты:Может ли она быть вреднаЛаминария имеет некоторые противопоказания. Например, гиперфункцию щитовидной железы.Также продукт может вызвать аллергию, в порошковом виде ее не следует есть при заболеваниях почек. Морская капуста при беременности противопоказана.Как применяют в медицинеЛаминария используется в медицинских целях с древности и по сей день. Клетчатка, входящая в ее состав, благотворно влияет на пищеварительную систему и помогает справляться с запорами. Еще чем полезна морская капуста, так это тем, что она помогает бороться с "плохим" холестерином и убирать отложения на стенках сосудов, разжижать кровь и препятствовать образованию тромбов.Часто продукт рекомендуется диетологами при ожирении: из-за своей невысокой калорийности и богатства полезными веществами морская капуста при похудении может быть эффективным компонентом диеты. При ежедневном употреблении ламинарии повышается работоспособность и мозговая активность. Магний в составе водоросли оказывает положительное влияние на нервную систему, а другие макроэлементы и витамины омолаживают весь организм.Ламинарию активно используют в косметологии и включают в составы разнообразных масок, кремов, лосьонов и тоников. Они не только очищают кожу лица, но и увлажняют ее, делая упругой и шелковистой.Применение в кулинарииВ Японии с этими водорослями готовят более трех сотен блюд, потому что они идеально сочетаются почти со всеми продуктами, особенно с разнообразными видами мяса, рыбой, овощами, грибами, рисом, пастой и даже сыром. Из ламинарии варят супы, добавляют ее в хлебобулочные изделия и делают сладкие десерты. Однако особой популярностью пользуются салаты из морской капусты. К ним можно добавлять овощи, травы и заправлять различными соусами для вкуса. Несмотря на это, лучше всего сделать блюдо простым, чтобы сохранить в нем наибольшее количество важных элементов. Именно так салат из морской капусты принесет наибольшую пользу организму.Как выбрать и хранитьПеред покупкой маринованной ламинарии нужно обратить внимание на ее срок годности и состав, в нем не должно быть консервантов, усилителей вкуса и загустителей. Лучше выбирать продукт в прозрачной упаковке, чтобы оценить его внешний вид. Не стоит покупать водоросли в мутном рассоле, с белым налетом и конденсатом. Качественная сухая морская капуста будет иметь темно-зеленый оттенок, пластины не должны быть склеены между собой - это показатель того, что они свежие. Считается, что самая полезная морская капуста добывается в северных морях, а не в южных.Допустимая длительность хранения ламинарии зависит от ее вида и срока годности. Сушеная может храниться в течение трех лет после упаковки, однако ее не стоит держать под прямым солнечным светом. Лучше всего переложить сухую морскую капусту в мешочек из ткани и убрать в темное место. Консервированные водоросли следует употребить сразу после открытия упаковки. Если продукт совсем свежий, то его нужно положить в холодильник и держать только в закрытом контейнере. Для продления срока годности морскую капусту можно заморозить.Как правильно употреблятьПеред употреблением водоросли нужно промыть от песка и загрязнений, если они приобретены в свежем виде. Затем их следует подвергнуть тепловой обработке. Варить морскую капусту нужно 10-15 минут после кипения. Сушеный продукт перед варкой следует замочить. Чтобы приготовить салат из сухой морской капусты, ее также нужно предварительно вымочить в воде.

https://ria.ru/20200321/1568932120.html

https://ria.ru/20201007/pitanie-1578584345.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200321/1568889362.html

https://ria.ru/20180511/1520339209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), азия, япония, продукты