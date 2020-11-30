Продукт для долголетия: чем полезна и опасна морская капуста
17:57 30.11.2020 (обновлено: 17:58 30.11.2020)
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Морская капуста — продукт из водорослей рода Ламинария, популярный из-за уникального вкуса и низкой калорийности. О пользе и вреде — в материале РИА Новости.
Родина и история морской капусты
Впервые ламинарию стали употреблять в пищу в Японии еще в древности. Однако первое письменное упоминание о ней принадлежит китайскому целителю Сунь Сио-мао и датируется XII веком. Тогда считалось, что морская капуста - это идеальное средство для лечения зоба, поэтому в этих целях император Канси ел ламинарию каждый день. С тех пор эти водоросли широко использовались в народной медицине многих стран Азии. Например, корейцы лечили с ее помощью дизентерию и заболевания почек, японцы использовали ее для борьбы с туберкулезом, а индусы - при болезнях мочевого пузыря. В целом ламинарию воспринимали как продукт, который дарит долголетие, поэтому ее советовали включать в ежедневный рацион.
В России о ней узнали только в XVIII веке, когда продукт обнаружила экспедиция Беринга. Сейчас эти водоросли продается во многих магазинах, а их главным поставщиком является Япония. На прилавках есть сушеная морская капуста, свежая и маринованная с добавлением других овощей и соуса. Считается, что для здоровья лучше всего употреблять ее в сухом и отварном виде.
© Depositphotos / kelpfishЛаминария растет в прохладных водах по всему мировому океану. Ей питаются многие морские животные
Ламинария растет в прохладных водах по всему мировому океану. Ей питаются многие морские животные
Чем полезна морская капуста
Ламинария богата важными для организма веществами: фосфором, натрием, железом, магнием, а также витаминами А, D и группы В, С, и Е. Однако своими лечебными свойствами она обязана йоду, которого в ее составе очень много.
"Морская капуста содержит концентрированный источник йода и аминокислоту тирозин, которые требуются щитовидной железе для правильного функционирования, — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Кроме этого, а также хорошего набора витаминов и минералов, морские водоросли могут содержать Омега-3 жирные кислоты, но это зависит от вида. Ламинарию используют для контроля веса, потому что она содержит малое количество калорий, но достаточно клетчатки и фукосантина, что способствует ускоренному метаболизму. Фукосантин также помогает снизить уровень сахара в крови, что, в свою очередь, уменьшает риск диабета".
Помимо этого, польза морской капусты заключается в укреплении иммунитета, защите от атеросклероза, профилактике анемии и авитаминоза. Считается, что она эффективно предотвращает возникновение раковых опухолей, именно поэтому японки, которые едят ее очень часто, имеют низкий уровень заболеваемости раком молочной железы. Также замедляет процессы старения организма и улучшает общее самочувствие. При таком обилии полезных качеств калорийность морской капусты составляет всего 49 ккал на 100 грамм продукта.
Водоросли ламинария (морская капуста) во время просушки
БЖУ 100 граммов морской капусты:
- —жиры — 0,56 г;
- —белки — 1,68 г;
- —углеводы — 9,57 г.
Может ли она быть вредна
Ламинария имеет некоторые противопоказания. Например, гиперфункцию щитовидной железы.
"Морские водоросли содержат много йода, который может влиять на функцию щитовидной железы. Обычно врач сообщает, если у человека повышенное содержание йода, и это может нарушить работу эндокринной системы. Еще продукт способен накапливать тяжелые металлы, но это не считается риском для здоровья, так как показатели очень малы", — добавила Хованская.
Также продукт может вызвать аллергию, в порошковом виде ее не следует есть при заболеваниях почек. Морская капуста при беременности противопоказана.
Как применяют в медицине
Ламинария используется в медицинских целях с древности и по сей день. Клетчатка, входящая в ее состав, благотворно влияет на пищеварительную систему и помогает справляться с запорами. Еще чем полезна морская капуста, так это тем, что она помогает бороться с "плохим" холестерином и убирать отложения на стенках сосудов, разжижать кровь и препятствовать образованию тромбов.
Часто продукт рекомендуется диетологами при ожирении: из-за своей невысокой калорийности и богатства полезными веществами морская капуста при похудении может быть эффективным компонентом диеты. При ежедневном употреблении ламинарии повышается работоспособность и мозговая активность. Магний в составе водоросли оказывает положительное влияние на нервную систему, а другие макроэлементы и витамины омолаживают весь организм.
Ламинарию активно используют в косметологии и включают в составы разнообразных масок, кремов, лосьонов и тоников. Они не только очищают кожу лица, но и увлажняют ее, делая упругой и шелковистой.
Применение в кулинарии
В Японии с этими водорослями готовят более трех сотен блюд, потому что они идеально сочетаются почти со всеми продуктами, особенно с разнообразными видами мяса, рыбой, овощами, грибами, рисом, пастой и даже сыром. Из ламинарии варят супы, добавляют ее в хлебобулочные изделия и делают сладкие десерты. Однако особой популярностью пользуются салаты из морской капусты. К ним можно добавлять овощи, травы и заправлять различными соусами для вкуса. Несмотря на это, лучше всего сделать блюдо простым, чтобы сохранить в нем наибольшее количество важных элементов. Именно так салат из морской капусты принесет наибольшую пользу организму.
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Как выбрать и хранить
Перед покупкой маринованной ламинарии нужно обратить внимание на ее срок годности и состав, в нем не должно быть консервантов, усилителей вкуса и загустителей. Лучше выбирать продукт в прозрачной упаковке, чтобы оценить его внешний вид. Не стоит покупать водоросли в мутном рассоле, с белым налетом и конденсатом. Качественная сухая морская капуста будет иметь темно-зеленый оттенок, пластины не должны быть склеены между собой - это показатель того, что они свежие. Считается, что самая полезная морская капуста добывается в северных морях, а не в южных.
Допустимая длительность хранения ламинарии зависит от ее вида и срока годности. Сушеная может храниться в течение трех лет после упаковки, однако ее не стоит держать под прямым солнечным светом. Лучше всего переложить сухую морскую капусту в мешочек из ткани и убрать в темное место. Консервированные водоросли следует употребить сразу после открытия упаковки. Если продукт совсем свежий, то его нужно положить в холодильник и держать только в закрытом контейнере. Для продления срока годности морскую капусту можно заморозить.
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Как правильно употреблять
Перед употреблением водоросли нужно промыть от песка и загрязнений, если они приобретены в свежем виде. Затем их следует подвергнуть тепловой обработке. Варить морскую капусту нужно 10-15 минут после кипения. Сушеный продукт перед варкой следует замочить. Чтобы приготовить салат из сухой морской капусты, ее также нужно предварительно вымочить в воде.