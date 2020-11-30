https://ria.ru/20201130/kurs-1586941108.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 91,2 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос до 91,2 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 74,08 копейки - до 91,2037 рубля, курс доллара вырос на 34 копейки, до 76,1999 рубля,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:59
2020-11-30T12:59
2020-11-30T12:59
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 74,08 копейки - до 91,2037 рубля, курс доллара вырос на 34 копейки, до 76,1999 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 52 копейки, составив 82,9516 рубля.
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россия, курс рубля, центральный банк рф (цб рф), экономика