https://ria.ru/20201130/kurs-1586941108.html

Официальный курс евро на вторник вырос до 91,2 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос до 91,2 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 74,08 копейки - до 91,2037 рубля, курс доллара вырос на 34 копейки, до 76,1999 рубля,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:59

2020-11-30T12:59

2020-11-30T12:59

россия

курс рубля

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 74,08 копейки - до 91,2037 рубля, курс доллара вырос на 34 копейки, до 76,1999 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 52 копейки, составив 82,9516 рубля.

https://ria.ru/20201128/rubl-1586729676.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курс рубля, центральный банк рф (цб рф), экономика