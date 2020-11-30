https://ria.ru/20201130/kuban-1587013323.html

На Кубани арестовали пенсионера, обвиняемого в убийстве жены и пасынка

На Кубани арестовали пенсионера, обвиняемого в убийстве жены и пасынка

Суд на Кубани заключил под стражу пенсионера из кубанской станицы, обвиняемого в убийстве жены и пасынка, а также ранении невестки погибшей, сообщает... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:43

2020-11-30T17:43

2020-11-30T17:43

краснодарский краевой суд

происшествия

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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Суд на Кубани заключил под стражу пенсионера из кубанской станицы, обвиняемого в убийстве жены и пасынка, а также ранении невестки погибшей, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Ранее СУСК РФ по Кубани сообщало, что по данным следствия, утром в минувшую среду 67-летний мужчина на бытовой почве поссорился с женой и убил ее, нанеся не менее трех ударов ножом в область груди и шеи, после этого на автомобиле поехал за 43-летним сыном погибшей, но смог только ранить ее невестку, а затем приехал к дому второго сына супруги - и тоже заколол его. Отмечалось, что мужчина покинул место происшествия, но его автомобиль был заблокирован полицейскими, пенсионер стал угрожать одному из правоохранителей ружьем, однако его обезвредили."Павловским районным судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта... Приняв во внимание тяжесть, общественную опасность и значимость совершенного преступления, суд согласился с доводами следствия и принял решение о заключении обвиняемого под стражу на срок два месяца до 25 января 2021 года включительно", - сообщила пресс-служба крайсуда.

https://ria.ru/20201124/sakhalin-1586027052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский краевой суд, происшествия