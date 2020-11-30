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Распространение нового коронавируса
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В Британии выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 12 330, умерли от коронавируса 205 человек, свидетельствует данные... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:02
2020-11-30T20:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 12 330, умерли от коронавируса 205 человек, свидетельствует данные минздрава.Днем ранее диагноз был подтвержден у 12 155 человек, скончались 215 пациентов.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 629 657 человек, умерли 58 448.В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина. В последнее время прирост числа случаев заражения коронавирусом существенно замедлилось. На смену локдауну придет ужесточенная трехуровневая система ограничений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

В Британии выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

20:02 30.11.2020
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПрохожие на мосту Тысячелетия в Лондоне во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Прохожие на мосту Тысячелетия в Лондоне во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 12 330, умерли от коронавируса 205 человек, свидетельствует данные минздрава.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 12 155 человек, скончались 215 пациентов.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 629 657 человек, умерли 58 448.
В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина. В последнее время прирост числа случаев заражения коронавирусом существенно замедлилось. На смену локдауну придет ужесточенная трехуровневая система ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АнглияВеликобританияВ мире
 
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