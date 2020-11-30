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ВОЗ зафиксировала снижение числа новых случаев COVID-19 в мире
ВОЗ зафиксировала снижение числа новых случаев COVID-19 в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с начала сентября зафиксировала снижение числа новых заражений коронавирусом в мире. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:15
2020-11-30T19:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
европа
в мире
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ЖЕНЕВА, 30 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с начала сентября зафиксировала снижение числа новых заражений коронавирусом в мире.Об этом на брифинге заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.Он пояснил, что это связано со снижением заболеваемости в Европе, "благодаря эффективным, но тяжелым мерам, которые были внедрены".По словам гендиректора ВОЗ, количество случаев COVID-19 все еще растет в других регионах мира, также как и количество смертей от вируса. В этой связи он призвал в преддверии новогодних праздников проявить ответственность и оценить, насколько празднование будет безопасным во время пандемии.Накануне ВОЗ сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек.Всего в мире выявили более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,4 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, европа, в мире

ВОЗ зафиксировала снижение числа новых случаев COVID-19 в мире

19:15 30.11.2020 (обновлено: 19:54 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Филипп Брем / Перейти в фотобанкМужчина во время отдыха в парке в Вене
Мужчина во время отдыха в парке в Вене - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Филипп Брем
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ЖЕНЕВА, 30 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с начала сентября зафиксировала снижение числа новых заражений коронавирусом в мире.
Об этом на брифинге заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он пояснил, что это связано со снижением заболеваемости в Европе, "благодаря эффективным, но тяжелым мерам, которые были внедрены".
"Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать ее с большой осторожностью", — добавил он.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 19:48Распространение нового коронавируса
ВОЗ призвала не политизировать выявление источника коронавируса
По словам гендиректора ВОЗ, количество случаев COVID-19 все еще растет в других регионах мира, также как и количество смертей от вируса. В этой связи он призвал в преддверии новогодних праздников проявить ответственность и оценить, насколько празднование будет безопасным во время пандемии.
Накануне ВОЗ сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек.
Всего в мире выявили более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,4 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЕвропаВ мире
 
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