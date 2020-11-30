https://ria.ru/20201130/kovid-1586974123.html

Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию

Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию

Турецкие ученые выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По их мнению, это коренным... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:56

2020-11-30T14:56

2020-11-30T16:10

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

турция

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Турецкие ученые выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По их мнению, это коренным образом отличает новый коронавирус от прочих патогенов и объясняет, почему усилия многих стран по сдерживанию пандемии не дают результатов. Соответствующая статья опубликована в журнале Infection.Все предыдущие исследования показывают, что бессимптомные носители могут распространять инфекцию, даже если у них нет температуры или кашля. Но то, что обнаружили турецкие ученые, стало совершенно неожиданным.Авторы исследования оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, различных по возрасту и тяжести заболевания. Так они намеревались определить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при COVID-19.Исследователи собрали пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.Обнаружилось, что у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка была выше, чем при наличии симптомов. Кроме того, с увеличением тяжести заболевания и возраста пациента этот показатель снижался."COVID-19 — сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину, — пишут авторы статьи. — Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки".По мнению ученых, низкая вирусная нагрузка SARS-CoV-2 коррелирует с факторами, определяющими плохой прогноз течения инфекции, такими как двустороннее "матовое стекло" при КТ грудной клетки, низкое количество лимфоцитов и пожилой возраст.Авторы предполагают, что более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь "вершиной айсберга" проблем, связанных с распространением COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/pitanie-1586606828.html

https://ria.ru/20201126/gripp-1586448862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, турция