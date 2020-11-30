Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201130/kovid-1586974123.html
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию
Турецкие ученые выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По их мнению, это коренным... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:56
2020-11-30T16:10
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750340_0:221:2857:1828_1400x0_80_0_0_91e91479519cd829faaeccb367025562.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Турецкие ученые выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По их мнению, это коренным образом отличает новый коронавирус от прочих патогенов и объясняет, почему усилия многих стран по сдерживанию пандемии не дают результатов. Соответствующая статья опубликована в журнале Infection.Все предыдущие исследования показывают, что бессимптомные носители могут распространять инфекцию, даже если у них нет температуры или кашля. Но то, что обнаружили турецкие ученые, стало совершенно неожиданным.Авторы исследования оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, различных по возрасту и тяжести заболевания. Так они намеревались определить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при COVID-19.Исследователи собрали пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.Обнаружилось, что у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка была выше, чем при наличии симптомов. Кроме того, с увеличением тяжести заболевания и возраста пациента этот показатель снижался."COVID-19 — сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину, — пишут авторы статьи. — Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки".По мнению ученых, низкая вирусная нагрузка SARS-CoV-2 коррелирует с факторами, определяющими плохой прогноз течения инфекции, такими как двустороннее "матовое стекло" при КТ грудной клетки, низкое количество лимфоцитов и пожилой возраст.Авторы предполагают, что более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь "вершиной айсберга" проблем, связанных с распространением COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/pitanie-1586606828.html
https://ria.ru/20201126/gripp-1586448862.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750340_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_b71fbc7e9ffbcf39d4f544e8c1494926.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, биология, здоровье, турция

Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию

14:56 30.11.2020 (обновлено: 16:10 30.11.2020)
 
© РИА НовостиМедицинские работники доставляют пациента из машины скорой помощи в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники доставляют пациента из машины скорой помощи в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Турецкие ученые выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По их мнению, это коренным образом отличает новый коронавирус от прочих патогенов и объясняет, почему усилия многих стран по сдерживанию пандемии не дают результатов. Соответствующая статья опубликована в журнале Infection.
Все предыдущие исследования показывают, что бессимптомные носители могут распространять инфекцию, даже если у них нет температуры или кашля. Но то, что обнаружили турецкие ученые, стало совершенно неожиданным.
Авторы исследования оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, различных по возрасту и тяжести заболевания. Так они намеревались определить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при COVID-19.
Исследователи собрали пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.
Овощи порционные - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 13:40РИА Наука
Составлен список продуктов, ускоряющих выздоровление от COVID-19
Обнаружилось, что у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка была выше, чем при наличии симптомов. Кроме того, с увеличением тяжести заболевания и возраста пациента этот показатель снижался.
"COVID-19 — сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину, — пишут авторы статьи. — Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки".
По мнению ученых, низкая вирусная нагрузка SARS-CoV-2 коррелирует с факторами, определяющими плохой прогноз течения инфекции, такими как двустороннее "матовое стекло" при КТ грудной клетки, низкое количество лимфоцитов и пожилой возраст.
Авторы предполагают, что более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь "вершиной айсберга" проблем, связанных с распространением COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Информационные плакаты в поликлинике - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 14:50РИА Наука
Ученые объяснили, почему вирусная инфекция часто вызывает пневмонию
 
РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеТурция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
Лента новостейМолния