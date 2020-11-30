Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/kosmos-1586305047.html
Космические новости в фотографиях, ноябрь 2020 года
Космические новости в фотографиях, ноябрь 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия ноября. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:53
2020-11-30T13:55
сергей кудь-сверчков
crew dragon
космос
луна
чандра (телескоп)
хайнань
европейская южная обсерватория
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
хаббл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586462797_0:74:2730:1610_1400x0_80_0_0_a84a079da10b4315bcfeed46b0d15260.jpg
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия ноября.
космос
луна
хайнань
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586462797_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_c4587d36054cf75ddb746bb92154120a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кудь-сверчков, crew dragon, космос, луна, чандра (телескоп), хайнань, европейская южная обсерватория, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, хаббл, наса, москва, сша, фото, фото

Космические новости в фотографиях, ноябрь 2020 года

10:53 30.11.2020 (обновлено: 13:55 30.11.2020)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия ноября.
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на Международной космической станции, работает в открытом космосе.

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
1 из 14

Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на Международной космической станции, работает в открытом космосе.

© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
© X-ray: NASA/CXC/UNAM/J. Toalá et al.

Обсерватории "Чандра" удалось получить чрезвычайно эффектный снимок планетарной туманности IC 4593 в созвездии Геркулеса.

Планетарная туманность IC 4593, снятая космическим телескопом Чандра
2 из 14

Обсерватории "Чандра" удалось получить чрезвычайно эффектный снимок планетарной туманности IC 4593 в созвездии Геркулеса.

© X-ray: NASA/CXC/UNAM/J. Toalá et al.
© REUTERS / Tingshu Wang

Старт китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с аппаратом "Чанъэ-5", который должен сесть на Луне, взять образцы грунта и вернуться с ними на Землю.

Запуск аппарата Чанъэ-5 при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-5 с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань
3 из 14

Старт китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с аппаратом "Чанъэ-5", который должен сесть на Луне, взять образцы грунта и вернуться с ними на Землю.

© REUTERS / Tingshu Wang
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Вид на Багамские острова, расположенные между Кубой и полуостровом Флорида, с высоты более 400 километров.

Багамские острова снятые с борта Международной космической станции
4 из 14

Вид на Багамские острова, расположенные между Кубой и полуостровом Флорида, с высоты более 400 километров.

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
© ESA/Hubble & NASA, R. Tully

Телескоп "Хаббл" сделал удивительное фото спиральной галактики в созвездии Андромеды. UGC 12588, лишенная классических закручивающихся рукавов, больше напоминает булочку с корицей, чем мегаструктуру из звезд и газа.

Спиральная галактика UGC 12588 в созвездии Андромеды
5 из 14

Телескоп "Хаббл" сделал удивительное фото спиральной галактики в созвездии Андромеды. UGC 12588, лишенная классических закручивающихся рукавов, больше напоминает булочку с корицей, чем мегаструктуру из звезд и газа.

© ESA/Hubble & NASA, R. Tully
© NASA

Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией.

Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией
6 из 14

Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией.

© NASA
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Вид из космоса на парк Мертвой Лошади в американском штате Юта.

Парк мертвой лошади в США с борта Международной космической станции
7 из 14

Вид из космоса на парк Мертвой Лошади в американском штате Юта.

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
© NASA

Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции.

Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции
8 из 14

Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции.

© NASA
© NASA / ESA/Hubble & NASA, S. Allam et al.

"Хаббл" понаблюдал за галактикой LRG-3-817. Из-за эффекта гравитационного линзирования она выглядит на снимке как длинная дуга.

Снимок галактики LRG-3-817 в форме дуги телескопом Hubble
9 из 14

"Хаббл" понаблюдал за галактикой LRG-3-817. Из-за эффекта гравитационного линзирования она выглядит на снимке как длинная дуга.

© NASA / ESA/Hubble & NASA, S. Allam et al.
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Геологическая структура Ришат, или Око Сахары, запечатленная с борта МКС.

Вид на структуру Гальб-эль-Ришат с борта МКС
10 из 14

Геологическая структура Ришат, или Око Сахары, запечатленная с борта МКС.

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
© NASA / ESA/Hubble & NASA, R. Tully; Acknowledgment: Gagandeep Anand

Телескоп "Хаббл" показал похожую на водопад спиральную галактику UGCA 193 в созвездии Секстанта.

Снимок галактики UGCA 193 в созвездии Секстант телескопом Hubble
11 из 14

Телескоп "Хаббл" показал похожую на водопад спиральную галактику UGCA 193 в созвездии Секстанта.

© NASA / ESA/Hubble & NASA, R. Tully; Acknowledgment: Gagandeep Anand
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Вид на Москву с борта Международной космической станции.

Вид на Москву с борта МКС
12 из 14

Вид на Москву с борта Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Взгляд космонавта МКС на Луну.

Снимок Луны с борта МКС
13 из 14

Взгляд космонавта МКС на Луну.

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
© ESO/TIMER survey

Очень Большой Телескоп Европейской южной обсерватории увидел в галактике NGC 5236 тысячи новорожденных звезд.

Тысячи новых звезд в галактике NGC 5236, полученные телескопом ESO в обсерватории в Чили
14 из 14

Очень Большой Телескоп Европейской южной обсерватории увидел в галактике NGC 5236 тысячи новорожденных звезд.

© ESO/TIMER survey
 
Сергей Кудь-СверчковCrew DragonКосмосЛунаЧандра (телескоп)ХайнаньЕвропейская южная обсерваторияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаХабблНАСАМоскваСШАФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
Лента новостейМолния