https://ria.ru/20201130/kosmos-1586305047.html

Космические новости в фотографиях, ноябрь 2020 года

Космические новости в фотографиях, ноябрь 2020 года

Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия ноября. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:53

2020-11-30T10:53

2020-11-30T13:55

сергей кудь-сверчков

crew dragon

космос

луна

чандра (телескоп)

хайнань

европейская южная обсерватория

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

хаббл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586462797_0:74:2730:1610_1400x0_80_0_0_a84a079da10b4315bcfeed46b0d15260.jpg

Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия ноября.

космос

луна

хайнань

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, crew dragon, космос, луна, чандра (телескоп), хайнань, европейская южная обсерватория, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, хаббл, наса, москва, сша, фото, фото