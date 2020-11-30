Космические новости в фотографиях, ноябрь 2020 года
Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на Международной космической станции, работает в открытом космосе.
Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на Международной космической станции, работает в открытом космосе.
Обсерватории "Чандра" удалось получить чрезвычайно эффектный снимок планетарной туманности IC 4593 в созвездии Геркулеса.
Обсерватории "Чандра" удалось получить чрезвычайно эффектный снимок планетарной туманности IC 4593 в созвездии Геркулеса.
Старт китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с аппаратом "Чанъэ-5", который должен сесть на Луне, взять образцы грунта и вернуться с ними на Землю.
Старт китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с аппаратом "Чанъэ-5", который должен сесть на Луне, взять образцы грунта и вернуться с ними на Землю.
Вид на Багамские острова, расположенные между Кубой и полуостровом Флорида, с высоты более 400 километров.
Вид на Багамские острова, расположенные между Кубой и полуостровом Флорида, с высоты более 400 километров.
Телескоп "Хаббл" сделал удивительное фото спиральной галактики в созвездии Андромеды. UGC 12588, лишенная классических закручивающихся рукавов, больше напоминает булочку с корицей, чем мегаструктуру из звезд и газа.
Телескоп "Хаббл" сделал удивительное фото спиральной галактики в созвездии Андромеды. UGC 12588, лишенная классических закручивающихся рукавов, больше напоминает булочку с корицей, чем мегаструктуру из звезд и газа.
Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией.
Вид из космоса на парк Мертвой Лошади в американском штате Юта.
Вид из космоса на парк Мертвой Лошади в американском штате Юта.
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции.
"Хаббл" понаблюдал за галактикой LRG-3-817. Из-за эффекта гравитационного линзирования она выглядит на снимке как длинная дуга.
"Хаббл" понаблюдал за галактикой LRG-3-817. Из-за эффекта гравитационного линзирования она выглядит на снимке как длинная дуга.
Геологическая структура Ришат, или Око Сахары, запечатленная с борта МКС.
Геологическая структура Ришат, или Око Сахары, запечатленная с борта МКС.
Телескоп "Хаббл" показал похожую на водопад спиральную галактику UGCA 193 в созвездии Секстанта.
Телескоп "Хаббл" показал похожую на водопад спиральную галактику UGCA 193 в созвездии Секстанта.
Вид на Москву с борта Международной космической станции.
Взгляд космонавта МКС на Луну.
Очень Большой Телескоп Европейской южной обсерватории увидел в галактике NGC 5236 тысячи новорожденных звезд.
Очень Большой Телескоп Европейской южной обсерватории увидел в галактике NGC 5236 тысячи новорожденных звезд.