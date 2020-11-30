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В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T23:04
2020-11-30T23:04
2020-11-30T23:37
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе достигло 8978.Днем ранее сообщалось о 74 пациентах с коронавирусом, скончавшихся в столице.Согласно утренним данным оперштаба, за сутки в России подтвердили 368 летальных случаев от COVID-19, за все время — 39 895. Также зафиксировали 26 338 новых заболевших, общее число достигло 2 295 654. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе достигло 8978.
Днем ранее сообщалось о 74 пациентах с коронавирусом, скончавшихся в столице.
Согласно утренним данным оперштаба, за сутки в России подтвердили 368 летальных случаев от COVID-19, за все время — 39 895. Также зафиксировали 26 338 новых заболевших, общее число достигло 2 295 654.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.