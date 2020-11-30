https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587068996.html

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T23:04

2020-11-30T23:04

2020-11-30T23:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 76 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе достигло 8978.Днем ранее сообщалось о 74 пациентах с коронавирусом, скончавшихся в столице.Согласно утренним данным оперштаба, за сутки в России подтвердили 368 летальных случаев от COVID-19, за все время — 39 895. Также зафиксировали 26 338 новых заболевших, общее число достигло 2 295 654. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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