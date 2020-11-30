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https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587039425.html
ВОЗ призвала не политизировать выявление источника коронавируса
ВОЗ призвала не политизировать выявление источника коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не политизировать исследования по выявлению источника коронавируса, РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:48
2020-11-30T19:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
фао
здоровье - общество
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не политизировать исследования по выявлению источника коронавируса, эксперты будут основывать свое мнение на науке."Наша позиция была предельно четкой и жесткой. Мы работаем для того, чтобы выявить источник вируса, потому что это поможет миру понять его генезис и предотвратить будущие вспышки", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.Адханом подчеркнул, что ВОЗ работает совместно с ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных для выявления источника вируса. А в команду международных экспертов, которые занимаются этим вопросом, входят представители США, Великобритании, Южной Кореи, Судана и других стран. Однако ВОЗ отмечает, что некоторые члены всемирной организации все же пытаются политизировать исследования."Так что мы хотим посоветовать: пожалуйста, не политизируйте этот вопрос. Мы будем делать все возможное, но основываясь на науке", - подчеркнул он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, фао, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ призвала не политизировать выявление источника коронавируса

19:48 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не политизировать исследования по выявлению источника коронавируса, эксперты будут основывать свое мнение на науке.
"Наша позиция была предельно четкой и жесткой. Мы работаем для того, чтобы выявить источник вируса, потому что это поможет миру понять его генезис и предотвратить будущие вспышки", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.
Адханом подчеркнул, что ВОЗ работает совместно с ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных для выявления источника вируса. А в команду международных экспертов, которые занимаются этим вопросом, входят представители США, Великобритании, Южной Кореи, Судана и других стран. Однако ВОЗ отмечает, что некоторые члены всемирной организации все же пытаются политизировать исследования.
"Так что мы хотим посоветовать: пожалуйста, не политизируйте этот вопрос. Мы будем делать все возможное, но основываясь на науке", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусФАОЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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