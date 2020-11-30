https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587039425.html

ВОЗ призвала не политизировать выявление источника коронавируса

ВОЗ призвала не политизировать выявление источника коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не политизировать исследования по выявлению источника коронавируса, РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:48

2020-11-30T19:48

2020-11-30T19:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

фао

здоровье - общество

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не политизировать исследования по выявлению источника коронавируса, эксперты будут основывать свое мнение на науке."Наша позиция была предельно четкой и жесткой. Мы работаем для того, чтобы выявить источник вируса, потому что это поможет миру понять его генезис и предотвратить будущие вспышки", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.Адханом подчеркнул, что ВОЗ работает совместно с ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных для выявления источника вируса. А в команду международных экспертов, которые занимаются этим вопросом, входят представители США, Великобритании, Южной Кореи, Судана и других стран. Однако ВОЗ отмечает, что некоторые члены всемирной организации все же пытаются политизировать исследования."Так что мы хотим посоветовать: пожалуйста, не политизируйте этот вопрос. Мы будем делать все возможное, но основываясь на науке", - подчеркнул он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/kovid-1587034499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, фао, здоровье - общество, воз, в мире