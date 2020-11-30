https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587035347.html

Малышева рассказала еще об одном типе иммунитета к коронавирусу

Малышева рассказала еще об одном типе иммунитета к коронавирусу

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о "сенсационных переменах" в информации, которой обладают специалисты об иммунитете к... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:20

2020-11-30T19:20

2020-11-30T21:30

распространение нового коронавируса

андрей продеус

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

елена малышева

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о "сенсационных переменах" в информации, которой обладают специалисты об иммунитете к коронавирусу. По ее словам, все обсуждают наличие антител к коронавирусу, однако не только они помогают избежать заболевания COVID-19. Ее соведущий врач Андрей Продеус рассказал, что ученые научились определять клетки, которые отвечают за иммунологическую память и иммунитет. Это так называемые Т-клетки, которые "дают указания": производить антитела или убивать пораженные вирусом клетки. При первой встрече с вирусом Т-клетка делает его "фотографию" и запоминает. При повторной встрече клетка активируется и дает указание вырабатывать антитела. Приглашенный в студию эксперт отметил, что, по результатам исследований, до 20 процентов работающих в "красной зоне" медработников могут обладать клеточным иммунитетом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/prichina-1587026141.html

https://ria.ru/20201130/simptomy-1587010000.html

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андрей продеус, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество