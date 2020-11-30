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https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587035347.html
Малышева рассказала еще об одном типе иммунитета к коронавирусу
Малышева рассказала еще об одном типе иммунитета к коронавирусу
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о "сенсационных переменах" в информации, которой обладают специалисты об иммунитете к... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:20
2020-11-30T21:30
распространение нового коронавируса
андрей продеус
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена малышева
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о "сенсационных переменах" в информации, которой обладают специалисты об иммунитете к коронавирусу. По ее словам, все обсуждают наличие антител к коронавирусу, однако не только они помогают избежать заболевания COVID-19. Ее соведущий врач Андрей Продеус рассказал, что ученые научились определять клетки, которые отвечают за иммунологическую память и иммунитет. Это так называемые Т-клетки, которые "дают указания": производить антитела или убивать пораженные вирусом клетки. При первой встрече с вирусом Т-клетка делает его "фотографию" и запоминает. При повторной встрече клетка активируется и дает указание вырабатывать антитела. Приглашенный в студию эксперт отметил, что, по результатам исследований, до 20 процентов работающих в "красной зоне" медработников могут обладать клеточным иммунитетом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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андрей продеус, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество

Малышева рассказала еще об одном типе иммунитета к коронавирусу

19:20 30.11.2020 (обновлено: 21:30 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о "сенсационных переменах" в информации, которой обладают специалисты об иммунитете к коронавирусу. По ее словам, все обсуждают наличие антител к коронавирусу, однако не только они помогают избежать заболевания COVID-19.

"Есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к коронавирусу есть. Или человек переболел и антитела к коронавирусу были и пропали, а иммунитет остается. <...> Считалось: нет антител — смерть пришла. Теперь доказано, что это не так", — заявила Малышева.

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Ее соведущий врач Андрей Продеус рассказал, что ученые научились определять клетки, которые отвечают за иммунологическую память и иммунитет. Это так называемые Т-клетки, которые "дают указания": производить антитела или убивать пораженные вирусом клетки. При первой встрече с вирусом Т-клетка делает его "фотографию" и запоминает. При повторной встрече клетка активируется и дает указание вырабатывать антитела.

"Этого достаточно, чтобы сказать, что у вас есть иммунитет", — заключила Малышева.

Приглашенный в студию эксперт отметил, что, по результатам исследований, до 20 процентов работающих в "красной зоне" медработников могут обладать клеточным иммунитетом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАндрей ПродеусКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена МалышеваЗдоровье - Общество
 
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