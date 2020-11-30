Малышева рассказала еще об одном типе иммунитета к коронавирусу
19:20 30.11.2020 (обновлено: 21:30 30.11.2020)
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о "сенсационных переменах" в информации, которой обладают специалисты об иммунитете к коронавирусу. По ее словам, все обсуждают наличие антител к коронавирусу, однако не только они помогают избежать заболевания COVID-19.
"Есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к коронавирусу есть. Или человек переболел и антитела к коронавирусу были и пропали, а иммунитет остается. <...> Считалось: нет антител — смерть пришла. Теперь доказано, что это не так", — заявила Малышева.
Ее соведущий врач Андрей Продеус рассказал, что ученые научились определять клетки, которые отвечают за иммунологическую память и иммунитет. Это так называемые Т-клетки, которые "дают указания": производить антитела или убивать пораженные вирусом клетки. При первой встрече с вирусом Т-клетка делает его "фотографию" и запоминает. При повторной встрече клетка активируется и дает указание вырабатывать антитела.
"Этого достаточно, чтобы сказать, что у вас есть иммунитет", — заключила Малышева.
Приглашенный в студию эксперт отметил, что, по результатам исследований, до 20 процентов работающих в "красной зоне" медработников могут обладать клеточным иммунитетом.
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