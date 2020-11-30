https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587001772.html

В Ивановской области смертность пожилых пациентов с COVID-19 достигла 75%

В Ивановской области смертность пожилых пациентов с COVID-19 достигла 75%

Смертность среди пациентов старше 65 лет с коронавирусной инфекцией в Ивановской области достигает 75%, сообщает в понедельник областное правительство. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:55

2020-11-30T16:55

2020-11-30T16:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

ивановская область

михаил фокин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741415_0:181:2997:1867_1400x0_80_0_0_e526a6e8d73ad9f5464830a2fa4cf16c.jpg

ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Смертность среди пациентов старше 65 лет с коронавирусной инфекцией в Ивановской области достигает 75%, сообщает в понедельник областное правительство."Вероятность летального исхода у заболевших в возрастной группе от 65 лет составляет 75%", - сообщают областные власти.По словам директора департамента здравоохранения региона Артура Фокина, 61% госпитализированных на сегодня - это женщины, 47,5% пациентов - это люди в возрасте от 46 до 65 лет, 29,5% - от 65 лет и старше.По состоянию на 30 ноября в Ивановской области зарегистрированы 15 823 случая новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 159 диагнозов. Из новых случаев: 120 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями; 35 человек - по контакту с ранее заболевшими; четыре человека - без клинических проявлений.В стационаре находятся 2219 человек, в том числе на койках с кислородом - 1377 человек. На аппаратах ИВЛ - 75 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 в настоящий момент 338 коек.Выздоровели с начала пандемии 11 215 пациентов, за сутки выписаны 27 человек. Умерли 247 пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586960816.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ивановская область, михаил фокин, общество