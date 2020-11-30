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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587001772.html
В Ивановской области смертность пожилых пациентов с COVID-19 достигла 75%
В Ивановской области смертность пожилых пациентов с COVID-19 достигла 75%
Смертность среди пациентов старше 65 лет с коронавирусной инфекцией в Ивановской области достигает 75%, сообщает в понедельник областное правительство. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:55
2020-11-30T16:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ивановская область
михаил фокин
общество
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ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Смертность среди пациентов старше 65 лет с коронавирусной инфекцией в Ивановской области достигает 75%, сообщает в понедельник областное правительство."Вероятность летального исхода у заболевших в возрастной группе от 65 лет составляет 75%", - сообщают областные власти.По словам директора департамента здравоохранения региона Артура Фокина, 61% госпитализированных на сегодня - это женщины, 47,5% пациентов - это люди в возрасте от 46 до 65 лет, 29,5% - от 65 лет и старше.По состоянию на 30 ноября в Ивановской области зарегистрированы 15 823 случая новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 159 диагнозов. Из новых случаев: 120 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями; 35 человек - по контакту с ранее заболевшими; четыре человека - без клинических проявлений.В стационаре находятся 2219 человек, в том числе на койках с кислородом - 1377 человек. На аппаратах ИВЛ - 75 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 в настоящий момент 338 коек.Выздоровели с начала пандемии 11 215 пациентов, за сутки выписаны 27 человек. Умерли 247 пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, ивановская область, михаил фокин, общество

В Ивановской области смертность пожилых пациентов с COVID-19 достигла 75%

16:55 30.11.2020
 
© РИА НовостиМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Смертность среди пациентов старше 65 лет с коронавирусной инфекцией в Ивановской области достигает 75%, сообщает в понедельник областное правительство.
"Вероятность летального исхода у заболевших в возрастной группе от 65 лет составляет 75%", - сообщают областные власти.
По словам директора департамента здравоохранения региона Артура Фокина, 61% госпитализированных на сегодня - это женщины, 47,5% пациентов - это люди в возрасте от 46 до 65 лет, 29,5% - от 65 лет и старше.
"В группе пациентов старше 75 лет рост летальных случаев просто драматический. 90% случаев смерти в этой возрастной группе сейчас либо коронавирус, либо обострение хронических заболеваний на фоне коронавируса", - приводит слова Фокина правительство региона.
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По состоянию на 30 ноября в Ивановской области зарегистрированы 15 823 случая новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 159 диагнозов. Из новых случаев: 120 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями; 35 человек - по контакту с ранее заболевшими; четыре человека - без клинических проявлений.
В стационаре находятся 2219 человек, в том числе на койках с кислородом - 1377 человек. На аппаратах ИВЛ - 75 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 в настоящий момент 338 коек.
Выздоровели с начала пандемии 11 215 пациентов, за сутки выписаны 27 человек. Умерли 247 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииИвановская областьМихаил ФокинОбщество
 
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