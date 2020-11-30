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В США выявили более 138 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 138 тысяч новых случаев COVID-19
Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 826 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:13
2020-11-30T16:13
2020-11-30T16:13
распространение нового коронавируса
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в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 826 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 138 903 новых случая заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 62 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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сша, в мире
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США
за минувшие сутки, скончались 826 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 138 903 новых случая заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.
По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.
Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 62 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.