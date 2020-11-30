https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586991619.html

В США выявили более 138 тысяч новых случаев COVID-19

В США выявили более 138 тысяч новых случаев COVID-19

Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 826 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:13

2020-11-30T16:13

2020-11-30T16:13

распространение нового коронавируса

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 826 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 138 903 новых случая заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 62 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/vaktsina-1586856623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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