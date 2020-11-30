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Хорватия побила суточный рекорд по умершим от COVID на Западных Балканах
Хорватия побила суточный рекорд по умершим от COVID на Западных Балканах
В Хорватии отмечено максимальное суточное число умерших от COVID-19 с начала пандемии для всех государств Западных Балкан, свидетельствуют данные Национального... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:59
2020-11-30T16:37
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БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. В Хорватии отмечено максимальное суточное число умерших от COVID-19 с начала пандемии для всех государств Западных Балкан, свидетельствуют данные Национального кризисного штаба.Премьер Хорватии Андрей Пленкович в субботу был отправлен на 10-дневную самоизоляцию после того, как его супруга получила позитивный результат теста на коронавирус. При этом анализ главы правительства был негативен.В понедельник национальный кризисный штаб сообщил о максимальном числе умерших больных за сутки. Ни в одной из стран региона Западных Балкан этот показатель ранее не превысил отметки 73, которой достигла Босния и Герцеговина 9 ноября."За последние 24 часа тестированы анализы 5027 граждан, из них 1830 позитивны на COVID-19. Общее число инфицированных достигло 128 442. Скончались 74 пациента, всего с начала пандемии умерли 1786 зараженных", - сообщил штаб.Власти Хорватии с 28 ноября ужесточили принятые ранее меры по борьбе с пандемией. Запрещены все публичные мероприятия и собрания с присутствием свыше 25 человек. На частных собраниях и торжествах могут присутствовать не более 10 человек. Все публичные мероприятия и торжества могут продолжаться не позднее 22.00. Обязательно ношение маски на открытом воздухе, где расстояние между людьми менее 1,5 метра. Проведение свадеб приостановлено, на похороны допускается не более 25 человек.Общественный транспорт может заполняться не более, чем на 40% мест. Торговые точки должны принимать покупателей из расчета один человек на 4 квадратных метра. Работа пекарен останавливается в 22.00, продажа алкоголя запрещается с 22.00 до 6.00. Приостановлена работа игровых залов, казино, проведение презентаций, выставок и туристических мероприятий. Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом или передавать заказ покупателю перед объектом.Закрыты все спортивные и рекреационные залы, фитнес-центры. Проведение тренировок разрешено только спортсменам высших категорий. Все любительские спектакли и другие любительские культурные мероприятия приостанавливаются, как и выступления оркестров и подобные массовые мероприятия, а также работа танцевальных школ. Данные меры введены до 21 декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, босния и герцеговина, хорватия, в мире

Хорватия побила суточный рекорд по умершим от COVID на Западных Балканах

15:59 30.11.2020 (обновлено: 16:37 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. В Хорватии отмечено максимальное суточное число умерших от COVID-19 с начала пандемии для всех государств Западных Балкан, свидетельствуют данные Национального кризисного штаба.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович в субботу был отправлен на 10-дневную самоизоляцию после того, как его супруга получила позитивный результат теста на коронавирус. При этом анализ главы правительства был негативен.
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В понедельник национальный кризисный штаб сообщил о максимальном числе умерших больных за сутки. Ни в одной из стран региона Западных Балкан этот показатель ранее не превысил отметки 73, которой достигла Босния и Герцеговина 9 ноября.
"За последние 24 часа тестированы анализы 5027 граждан, из них 1830 позитивны на COVID-19. Общее число инфицированных достигло 128 442. Скончались 74 пациента, всего с начала пандемии умерли 1786 зараженных", - сообщил штаб.
Власти Хорватии с 28 ноября ужесточили принятые ранее меры по борьбе с пандемией. Запрещены все публичные мероприятия и собрания с присутствием свыше 25 человек. На частных собраниях и торжествах могут присутствовать не более 10 человек. Все публичные мероприятия и торжества могут продолжаться не позднее 22.00. Обязательно ношение маски на открытом воздухе, где расстояние между людьми менее 1,5 метра. Проведение свадеб приостановлено, на похороны допускается не более 25 человек.
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Общественный транспорт может заполняться не более, чем на 40% мест. Торговые точки должны принимать покупателей из расчета один человек на 4 квадратных метра. Работа пекарен останавливается в 22.00, продажа алкоголя запрещается с 22.00 до 6.00. Приостановлена работа игровых залов, казино, проведение презентаций, выставок и туристических мероприятий. Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом или передавать заказ покупателю перед объектом.
Закрыты все спортивные и рекреационные залы, фитнес-центры. Проведение тренировок разрешено только спортсменам высших категорий. Все любительские спектакли и другие любительские культурные мероприятия приостанавливаются, как и выступления оркестров и подобные массовые мероприятия, а также работа танцевальных школ. Данные меры введены до 21 декабря.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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