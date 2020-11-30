Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586980323.html
В итальянской семье все восемь детей заразились коронавирусом
В итальянской семье все восемь детей заразились коронавирусом
Все восемь детей в семье из итальянского города Бриндизи заразились коронавирусом, пишут местные СМИ. Дети в возрасте от шести до 18 лет имеют легкую форму... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:20
2020-11-30T15:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461996_0:203:2921:1846_1400x0_80_0_0_a5e5991c7d456a3c0149222efe219ccd.jpg
РИМ, 30 ноя – РИА Новости. Все восемь детей в семье из итальянского города Бриндизи заразились коронавирусом, пишут местные СМИ. Дети в возрасте от шести до 18 лет имеют легкую форму инфекции и сидят дома, пытаясь заниматься школьными уроками на дистанционной основе.Многодетная семья живет в южном Бриндизи на 95 квадратных метрах неподалеку от аэропорта.С 9 ноября все они сидят дома после того, как один из братьев заболел Covid-19, а затем заразил всех остальных братьев и сестер. К счастью, у них нет симптомов и чувствуют они себя хорошо.Отец семейства работает в местном центре по приему мигрантов, а мама – в полиции. По ее словам, главной проблемой для 10 человек под одной крышей стала необходимость наладить интернет для того, чтобы учебой с утра смогли заняться все дети.Она рассказала, что семье удалось найти все необходимые устройства. Часть из них предоставила школы, что-то они купили сами, другие одолжили у знакомых."Дома у нас всего один роутер, который не может поддерживать одновременное подключение всех 8 человек. По утрам включать уроки становится трагедией, изображение не показывается, голос слышен кусками. Иногда все просто отключается", - говорит женщина. Она добавила, что покупки на столь обширную семью обходятся в 100 евро раз в три дня. Но, отметила женщина, "счастье быть вместе стоит больше, чем жертвы".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461996_96:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_1991520f2915ee450d282eb3be82ba6f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, италия, в мире

В итальянской семье все восемь детей заразились коронавирусом

15:20 30.11.2020
 
© РИА Новости / Джорджио ПероттиноЖенщина гуляет с собакой в центре города в Турине
Женщина гуляет с собакой в центре города в Турине - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
Читать ria.ru в
РИМ, 30 ноя – РИА Новости. Все восемь детей в семье из итальянского города Бриндизи заразились коронавирусом, пишут местные СМИ. Дети в возрасте от шести до 18 лет имеют легкую форму инфекции и сидят дома, пытаясь заниматься школьными уроками на дистанционной основе.
Многодетная семья живет в южном Бриндизи на 95 квадратных метрах неподалеку от аэропорта.
С 9 ноября все они сидят дома после того, как один из братьев заболел Covid-19, а затем заразил всех остальных братьев и сестер. К счастью, у них нет симптомов и чувствуют они себя хорошо.
Отец семейства работает в местном центре по приему мигрантов, а мама – в полиции. По ее словам, главной проблемой для 10 человек под одной крышей стала необходимость наладить интернет для того, чтобы учебой с утра смогли заняться все дети.
Она рассказала, что семье удалось найти все необходимые устройства. Часть из них предоставила школы, что-то они купили сами, другие одолжили у знакомых.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Дома у нас всего один роутер, который не может поддерживать одновременное подключение всех 8 человек. По утрам включать уроки становится трагедией, изображение не показывается, голос слышен кусками. Иногда все просто отключается", - говорит женщина. Она добавила, что покупки на столь обширную семью обходятся в 100 евро раз в три дня. Но, отметила женщина, "счастье быть вместе стоит больше, чем жертвы".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИталияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
Лента новостейМолния