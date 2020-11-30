https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586980323.html

В итальянской семье все восемь детей заразились коронавирусом

В итальянской семье все восемь детей заразились коронавирусом

Все восемь детей в семье из итальянского города Бриндизи заразились коронавирусом, пишут местные СМИ. Дети в возрасте от шести до 18 лет имеют легкую форму... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:20

2020-11-30T15:20

2020-11-30T15:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

италия

в мире

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РИМ, 30 ноя – РИА Новости. Все восемь детей в семье из итальянского города Бриндизи заразились коронавирусом, пишут местные СМИ. Дети в возрасте от шести до 18 лет имеют легкую форму инфекции и сидят дома, пытаясь заниматься школьными уроками на дистанционной основе.Многодетная семья живет в южном Бриндизи на 95 квадратных метрах неподалеку от аэропорта.С 9 ноября все они сидят дома после того, как один из братьев заболел Covid-19, а затем заразил всех остальных братьев и сестер. К счастью, у них нет симптомов и чувствуют они себя хорошо.Отец семейства работает в местном центре по приему мигрантов, а мама – в полиции. По ее словам, главной проблемой для 10 человек под одной крышей стала необходимость наладить интернет для того, чтобы учебой с утра смогли заняться все дети.Она рассказала, что семье удалось найти все необходимые устройства. Часть из них предоставила школы, что-то они купили сами, другие одолжили у знакомых."Дома у нас всего один роутер, который не может поддерживать одновременное подключение всех 8 человек. По утрам включать уроки становится трагедией, изображение не показывается, голос слышен кусками. Иногда все просто отключается", - говорит женщина. Она добавила, что покупки на столь обширную семью обходятся в 100 евро раз в три дня. Но, отметила женщина, "счастье быть вместе стоит больше, чем жертвы".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, италия, в мире