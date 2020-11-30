https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586960816.html
Стооднолетняя жительница Италии трижды перенесла заражение коронавирусом
Стооднолетняя жительница Италии трижды перенесла заражение коронавирусом
Жительница городка Арденно в североитальянской области Ломбардия Мария Орсингер, которой в июле исполнился 101 год, уже три раза перенесла заражение... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:10
2020-11-30T14:10
2020-11-30T14:15
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РИМ, 30 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Жительница городка Арденно в североитальянской области Ломбардия Мария Орсингер, которой в июле исполнился 101 год, уже три раза перенесла заражение коронавирусом, но, несмотря на это, чувствует себя хорошо.В первый раз заболевание выявили у старушки в феврале, когда эпидемия COVID-19 в Италии только начиналась и основные ее очаги находились как раз в Ломбардии. "Маму госпитализировали, но уже тогда врач сказала мне, что из всех пожилых пациентов никто так легко не переносил это заболевание. У нее фактически не было температуры и дышала она самостоятельно. Однако два месяца назад ей сделали новый тест на коронавирус, который опять дал положительный результат", - рассказала газете La Provincia di Sondrio одна из дочерей долгожительницы Карла.В сентябре, когда на Апеннины пришла вторая волна коронавируса, Орсингер вновь оказалась на больничной койке. По свидетельствам родных, на сей раз у ее появилась небольшая температура, но в целом болезнь прошла в довольно легкой форме. "Мама провела в больнице 18 дней. Врачи и медсестры звонили нам каждый день, и они были удивлены тем, как стойко она переносит заболевание", - подчеркнула другая дочь необычной пациентки Инес.В больнице Орсингер прозвали "бабушка Мария". По словам медработников, эта маленькая и хрупкая женщина, обладающая поистине железным характером, никогда ни на что особо не жаловалась. После отрицательного теста старушку выписали из больницы и она вернулась в дом для престарелых, где живет уже шесть лет.Мария Орсингер родилась в крестьянской семье 21 июля 1919 года, в самый разгар пандемии испанского гриппа. Впрочем, "испанкой" она не заболела, но на долю женщины выпало немало других испытаний, особенно в годы Второй мировой войны. Во время войны она вышла замуж и позднее родила шестерых детей, а также усыновила двух детей мужа от первого брака. В течение всей своей жизни "бабушка Мария" отличалась отменным здоровьем. По словам ее детей, лучшим лекарством она всегда считала труд. Единственное, что доставляет ей неприятности в последние годы, это глухота.Итальянские врачи за время эпидемии COVID-19 не раз фиксировали случаи повторного заражения коронавирусом. При этом эксперты не исключают, что некоторые тесты могли дать недостоверный результат, а в ряде случае речь могла идти о столь небольшой вирусной нагрузке, которую не показывал анализ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ломбардия, италия, в мире
РИМ, 30 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Жительница городка Арденно в североитальянской области Ломбардия Мария Орсингер, которой в июле исполнился 101 год, уже три раза перенесла заражение коронавирусом, но, несмотря на это, чувствует себя хорошо.
В первый раз заболевание выявили у старушки в феврале, когда эпидемия COVID-19 в Италии
только начиналась и основные ее очаги находились как раз в Ломбардии
. "Маму госпитализировали, но уже тогда врач сказала мне, что из всех пожилых пациентов никто так легко не переносил это заболевание. У нее фактически не было температуры и дышала она самостоятельно. Однако два месяца назад ей сделали новый тест на коронавирус, который опять дал положительный результат", - рассказала газете La Provincia di Sondrio одна из дочерей долгожительницы Карла.
В сентябре, когда на Апеннины пришла вторая волна коронавируса, Орсингер вновь оказалась на больничной койке. По свидетельствам родных, на сей раз у ее появилась небольшая температура, но в целом болезнь прошла в довольно легкой форме. "Мама провела в больнице 18 дней. Врачи и медсестры звонили нам каждый день, и они были удивлены тем, как стойко она переносит заболевание", - подчеркнула другая дочь необычной пациентки Инес.
В больнице Орсингер прозвали "бабушка Мария". По словам медработников, эта маленькая и хрупкая женщина, обладающая поистине железным характером, никогда ни на что особо не жаловалась. После отрицательного теста старушку выписали из больницы и она вернулась в дом для престарелых, где живет уже шесть лет.
"На прошлой неделе нам позвонили и сказали, что в ходе общей проверки на коронавирус мамин тест опять дал положительный результат. На сей раз она оказалась единственной инфицированной. Но у нее вообще нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо, даже не потеряла аппетита. По существующим правилам мы пока не можем ее навестить, но, конечно, ждем встречи", - рассказала Инес.
Мария Орсингер родилась в крестьянской семье 21 июля 1919 года, в самый разгар пандемии испанского гриппа. Впрочем, "испанкой" она не заболела, но на долю женщины выпало немало других испытаний, особенно в годы Второй мировой войны. Во время войны она вышла замуж и позднее родила шестерых детей, а также усыновила двух детей мужа от первого брака. В течение всей своей жизни "бабушка Мария" отличалась отменным здоровьем. По словам ее детей, лучшим лекарством она всегда считала труд. Единственное, что доставляет ей неприятности в последние годы, это глухота.
Итальянские врачи за время эпидемии COVID-19 не раз фиксировали случаи повторного заражения коронавирусом. При этом эксперты не исключают, что некоторые тесты могли дать недостоверный результат, а в ряде случае речь могла идти о столь небольшой вирусной нагрузке, которую не показывал анализ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.