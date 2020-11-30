https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586960495.html

Регионам перечислили десять миллиардов рублей на допвыплаты медикам

Регионам перечислили десять миллиардов рублей на допвыплаты медикам

Минфин РФ перечислил региональным бюджетам 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты работающим с коронавирусом медикам, говорится в сообщении... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:08

2020-11-30T14:08

2020-11-30T14:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минфин РФ перечислил региональным бюджетам 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты работающим с коронавирусом медикам, говорится в сообщении министерства."Минфин России перечислил средства в размере 10 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов для осуществления в текущем году дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь в диагностике и лечении коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Выделенные из резервного фонда правительства средства направлены 84 субъектам. "Дотации распределены между регионами исходя из расчетной доли объема выплат медицинским работникам, произведенных ранее", - поясняет Минфин.Продолжить поддержку медицинских работников ранее поручил президент России Владимир Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе говорил, что на дополнительные выплаты медикам до конца текущего года будет выделено 10 миллиардов рублей. И еще более 1 миллиарда рублей власти планировали направить на выплаты студентам-медикам, которых привлекают медучреждения из-за большого объема работ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии)