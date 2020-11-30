https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586955767.html

В Забайкалье медики вылечили 101-летнюю женщину от COVID-19 на дому

В Забайкалье медики вылечили 101-летнюю женщину от COVID-19 на дому

Медики в Забайкальском крае смогли за дому вылечить от коронавируса 101-летнюю местную жительницу с инвалидностью I группы, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:48

2020-11-30T13:48

2020-11-30T13:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

забайкальский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 30 ноя – РИА Новости. Медики в Забайкальском крае смогли за дому вылечить от коронавируса 101-летнюю местную жительницу с инвалидностью I группы, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, коронавирус у жительницы Тунгокоченского района обнаружили в начале ноября.По данным пресс-службы, женщина находится под постоянным наблюдением медиков, специалисты навещают ее два раза в неделю. Также за пенсионеркой ухаживают ее родственники и сотрудники социальной службы.Всего в Тунгокоченском районе коронавирус был обнаружен у 168 человек, среди заболевших в возрасте старше 65 лет - 32 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201130/opasnost-1586919305.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, забайкальский край, общество