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В Забайкалье медики вылечили 101-летнюю женщину от COVID-19 на дому
В Забайкалье медики вылечили 101-летнюю женщину от COVID-19 на дому
Медики в Забайкальском крае смогли за дому вылечить от коронавируса 101-летнюю местную жительницу с инвалидностью I группы, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:48
2020-11-30T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
забайкальский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 30 ноя – РИА Новости. Медики в Забайкальском крае смогли за дому вылечить от коронавируса 101-летнюю местную жительницу с инвалидностью I группы, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, коронавирус у жительницы Тунгокоченского района обнаружили в начале ноября.По данным пресс-службы, женщина находится под постоянным наблюдением медиков, специалисты навещают ее два раза в неделю. Также за пенсионеркой ухаживают ее родственники и сотрудники социальной службы.Всего в Тунгокоченском районе коронавирус был обнаружен у 168 человек, среди заболевших в возрасте старше 65 лет - 32 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, забайкальский край, общество

В Забайкалье медики вылечили 101-летнюю женщину от COVID-19 на дому

13:48 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 30 ноя – РИА Новости. Медики в Забайкальском крае смогли за дому вылечить от коронавируса 101-летнюю местную жительницу с инвалидностью I группы, сообщает пресс-служба главы региона.
По ее данным, коронавирус у жительницы Тунгокоченского района обнаружили в начале ноября.
"Коронавирусом Вера Георгиевна заболела 7 ноября. Лечение получала амбулаторно, поскольку человек в возрасте и входит в категорию маломобильных граждан. Оказывали ей постоянный уход, осматривали ежедневно, лечили антибиотиками и противовирусными препаратами. У нее долго сохранялась одышка. Отрицательный тест на коронавирус пришел уже 11 ноября, сейчас чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, женщина находится под постоянным наблюдением медиков, специалисты навещают ее два раза в неделю. Также за пенсионеркой ухаживают ее родственники и сотрудники социальной службы.
Всего в Тунгокоченском районе коронавирус был обнаружен у 168 человек, среди заболевших в возрасте старше 65 лет - 32 человека.
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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