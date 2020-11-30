Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586954241.html
Мишустин назвал коронавирус стресс-тестом для всех стран
Мишустин назвал коронавирус стресс-тестом для всех стран
Пандемия коронавируса стала стресс-тестом для всех государств, но, по оценкам экспертов, падение экономик стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:43
2020-11-30T13:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
шос
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586951056_0:0:3150:1772_1400x0_80_0_0_8acf69738fd38f8928aeec5ae1d85db2.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса стала стресс-тестом для всех государств, но, по оценкам экспертов, падение экономик стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в текущем году будет меньше спада мировой экономики, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин."Коронавирус стал стресс-тестом для всех без исключения государств. Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики. Этот факт вселяет определённую уверенность в будущем", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.При этом он отметил, что в настоящее время во всем мире снижается экономическая активность, разрываются международные цепочки производства и сбыта, уменьшается товарооборот, сокращается уровень доходов и растёт безработица.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586951056_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_f00bf958c884e18877cee294d6c79d59.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, шос, экономика

Мишустин назвал коронавирус стресс-тестом для всех стран

13:43 30.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса стала стресс-тестом для всех государств, но, по оценкам экспертов, падение экономик стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в текущем году будет меньше спада мировой экономики, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.
"Коронавирус стал стресс-тестом для всех без исключения государств. Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики. Этот факт вселяет определённую уверенность в будущем", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.
При этом он отметил, что в настоящее время во всем мире снижается экономическая активность, разрываются международные цепочки производства и сбыта, уменьшается товарооборот, сокращается уровень доходов и растёт безработица.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинШОСЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
Лента новостейМолния