https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586954241.html

Мишустин назвал коронавирус стресс-тестом для всех стран

Мишустин назвал коронавирус стресс-тестом для всех стран

Пандемия коронавируса стала стресс-тестом для всех государств, но, по оценкам экспертов, падение экономик стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:43

2020-11-30T13:43

2020-11-30T13:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

шос

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса стала стресс-тестом для всех государств, но, по оценкам экспертов, падение экономик стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в текущем году будет меньше спада мировой экономики, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин."Коронавирус стал стресс-тестом для всех без исключения государств. Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики. Этот факт вселяет определённую уверенность в будущем", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.При этом он отметил, что в настоящее время во всем мире снижается экономическая активность, разрываются международные цепочки производства и сбыта, уменьшается товарооборот, сокращается уровень доходов и растёт безработица.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, шос, экономика