https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586928797.html

СМИ: сенатор во время встречи с Трампом узнал, что болен COVID-19

СМИ: сенатор во время встречи с Трампом узнал, что болен COVID-19

Сенатор штата Пенсильвания Даг Мастриано внезапно покинул встречу с президентом США Дональдом Трампом после того, как ему сообщили, что результат его теста на... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:04

2020-11-30T12:04

2020-11-30T12:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенатор штата Пенсильвания Даг Мастриано внезапно покинул встречу с президентом США Дональдом Трампом после того, как ему сообщили, что результат его теста на коронавирус оказался положительным, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на информированный источник.Сообщается, что Мастриано прибыл в Белый дом с другими чиновникам-республиканцами из Пенсильвании после того, как в течение нескольких часов участвовал в мероприятии в Геттисберге, где обсуждались усилия для противостояния победе кандидата от демократов Джо Байдена в штате. Отмечается, что Мастриано принимал участие в мероприятии без маски.По данным агентства, Трамп заявил сенатору, что медперсонал позаботится о нем, его сыне и друге его сына, которые тоже были на встрече в Овальном кабинете и тесты которых тоже были положительными. Отмечается, что после ухода Мастриано встреча в Белом доме продолжилась.Сам Трамп уже болел коронавирусом. Он сообщил о положительном тесте на COVID-19 в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней. Первый отрицательный тест Трамп сдал утром 10 октября. Вечером того же дня его лечащий врач Шон Конли заявил, что глава США больше не заразен.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201130/vspyshka-1586900622.html

пенсильвания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире