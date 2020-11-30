В Москве за сутки госпитализировали 1329 человек с COVID-19
11:01 30.11.2020 (обновлено: 11:08 30.11.2020)
© РИА НовостиМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1329 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 396 человек, сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 6511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1329 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 396 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12,5% среди заболевших – дети, 41,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 11,5% – от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших – люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.