Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586917411.html
В Москве за сутки госпитализировали 1329 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1329 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализировано 1329 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 396 человек, сообщили в понедельник в столичном... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:01
2020-11-30T11:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741415_0:181:2997:1867_1400x0_80_0_0_e526a6e8d73ad9f5464830a2fa4cf16c.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1329 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 396 человек, сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 12,5% среди заболевших – дети, 41,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 11,5% – от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших – люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741415_133:0:2864:2048_1400x0_80_0_0_fc9ddbc3a73127689ab27ca943b1166f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1329 человек с COVID-19

11:01 30.11.2020 (обновлено: 11:08 30.11.2020)
 
© РИА НовостиМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1329 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 396 человек, сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 6511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1329 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 396 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12,5% среди заболевших – дети, 41,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 11,5% – от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших – люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
Лента новостейМолния