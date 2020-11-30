https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586917411.html

В Москве за сутки госпитализировали 1329 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1329 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализировано 1329 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 396 человек, сообщили в понедельник в столичном... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:01

2020-11-30T11:01

2020-11-30T11:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1329 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 396 человек, сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 12,5% среди заболевших – дети, 41,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 11,5% – от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших – люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество