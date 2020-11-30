https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586912831.html

В Москве выявили 6 511 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6 511 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6 511, Санкт-Петербурге - 3 691, Подмосковье - 1 064, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:44

2020-11-30T10:44

2020-11-30T10:44

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

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магаданская область

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6 511, Санкт-Петербурге - 3 691, Подмосковье - 1 064, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 6 511, 2. Санкт-Петербург 3 691, 3. Московская область 1 064", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 43, Еврейской автономной области - 29, Ненецком автономном округе - 5.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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