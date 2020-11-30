https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586912588.html
В России за сутки умерли 368 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 368 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 368 смертей людей с COVID-19, за все время - 39 895, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:43
2020-11-30T10:43
2020-11-30T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750326_0:173:3027:1876_1400x0_80_0_0_2873639a3903628dcd4f24c81a3c9a23.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 368 смертей людей с COVID-19, за все время - 39 895, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 74 человека умерли в Москве, по 20 - в Санкт-Петербурге и Подмосковье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750326_148:0:2879:2048_1400x0_80_0_0_cc6887fb4e0dd20fa8f8e5bdedc5493c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество