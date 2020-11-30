https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586912482.html

Назван регион, где не выявили прирост случаев COVID-19 за сутки

Назван регион, где не выявили прирост случаев COVID-19 за сутки

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:43

2020-11-30T10:43

2020-11-30T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

чукотский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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