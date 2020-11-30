https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586912482.html
Назван регион, где не выявили прирост случаев COVID-19 за сутки
Назван регион, где не выявили прирост случаев COVID-19 за сутки
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:43
2020-11-30T10:43
2020-11-30T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, здоровье - общество, общество