https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586912038.html

В России выявили 26 338 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 26 338 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 26 338 случаев COVID-19, умерли 368 человек, выписались из больниц 17 247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:42

2020-11-30T10:42

2020-11-30T11:44

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 26 338 случаев COVID-19, умерли 368 человек, выписались из больниц 17 247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Новые случаи зафиксированы в 84 регионах — прироста нет только на Чукотке. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 6511 (почти на 300 меньше, чем накануне). В Санкт-Петербурге 3691 новый случай, в Подмосковье — 1064, в Нижегородской области — 458, в Карелии — 414, в Свердловской области — 381, в Архангельской — 379, в Ростовской области и Красноярском крае — по 334. Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области (29) и Ненецком автономном округе (пять).При этом у примерно пятой части заразившихся (5565 человек) заболевание протекает без симптомов.Накануне сообщалось о 26 683 новых случаях. Темп прироста за сутки остается на уровне 1,2 процента. Общее число инфицированных достигло 2 295 654 человек.Умерли за все время с начала пандемии 39 895 человек, вылечились — 1 778 704.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 62 миллиона инфицированных, около полутора миллионов из них умерли. Больше всего заболевших в США — почти 13 миллионов, затем следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586884063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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