https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586906253.html

Алиханов заявил о выходе Калининградской области на плато по коронавирусу

Алиханов заявил о выходе Калининградской области на плато по коронавирусу

Калининградская область вышла на плато по заболеваемости населения коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:07

2020-11-30T10:07

2020-11-30T13:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

антон алиханов

здоровье - общество

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 30 ноя - РИА Новости. Калининградская область вышла на плато по заболеваемости населения коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Думаю, что сейчас это, собственно говоря, оно (плато) и есть. Мы, кстати, примерно в этот, если можно так сказать, диапазон и целились. Мы понимали на этапе сентября-октября, куда мы примерно будем идти с точки зрения динамики, которую мы наблюдаем. Достаточно серьезно нарастили объем тестирования", - сказал губернатор.По словам Алиханова, если в августе проводилось примерно 1,2 тысячи тестов в сутки, то сейчас не меньше 3,6 тысячи. В последнее время в регионе выявляют по 180-190 случаев коронавируса в сутки, коэффициент распространения находится в пределах от 1 до 1,5. По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 26 ноября в стационарах региона было развернуто 1746 коек для пациентов с COVID-19, 951 из них занята."Дефицита коек нет... Мы видим, что свободный коечный фонд достаточно мобильный. У нас уже нарисован план дальнейших переводов стационаров под коронавирусные госпитали. Если это будет требоваться, мы будем разворачиваться дальше. При этом мы очень стараемся серьезно не сокращать объем плановой помощи, потому что понимаем, что это в свою очередь может вызвать отсроченную смертность. Нам бы этого не хотелось", - добавил Алиханов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>

https://ria.ru/20201130/pandemiya-1586889841.html

калининградская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон алиханов, здоровье - общество, калининградская область