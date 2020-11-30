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Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер сдала в воскресенье положительный анализ на COVID-19, сообщает агентство APA со ссылкой на представителя главы ведомства. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:28
2020-11-30T08:28
2020-11-30T08:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство обороны австрии
австрия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер сдала в воскресенье положительный анализ на COVID-19, сообщает агентство APA со ссылкой на представителя главы ведомства.По словам пресс-секретаря министра, на данный момент Таннер чувствует себя хорошо. Он добавил, что Таннер будет исполнять служебные обязанности из дома.По данным МВД, в Австрии с начала пандемии зафиксировали 279 708 больных коронавирусом, выздоровели 216 998, за последние сутки выявили 4047 новых заболевших. В данный момент госпитализирован 4251 человек, из них 691 - на интенсивной терапии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, министерство обороны австрии, австрия, в мире