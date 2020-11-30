https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586896080.html

Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом

Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер сдала в воскресенье положительный анализ на COVID-19, сообщает агентство APA со ссылкой на представителя главы ведомства. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T08:28

2020-11-30T08:28

2020-11-30T08:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

министерство обороны австрии

австрия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер сдала в воскресенье положительный анализ на COVID-19, сообщает агентство APA со ссылкой на представителя главы ведомства.По словам пресс-секретаря министра, на данный момент Таннер чувствует себя хорошо. Он добавил, что Таннер будет исполнять служебные обязанности из дома.По данным МВД, в Австрии с начала пандемии зафиксировали 279 708 больных коронавирусом, выздоровели 216 998, за последние сутки выявили 4047 новых заболевших. В данный момент госпитализирован 4251 человек, из них 691 - на интенсивной терапии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586884063.html

австрия

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коронавирус covid-19, министерство обороны австрии, австрия, в мире