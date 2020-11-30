Неврологи заявили о проблемах с памятью и вниманием после COVID-19
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врачи-неврологи рассказали РБК о росте числа пациентов с жалобами на нарушение памяти, концентрации внимания после перенесенного коронавируса.
Хирург и реабилитолог Константин Лядов подчеркнул, что количество таких обращений выросло осенью.
"Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушением когнитивных функций, — это встречается часто, к сожалению", — отметил заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин.
Среди возможных причин возникновения таких последствий неврологи называют стресс и страх.
"Второй момент — само нейротоксическое (нарушение моторных, сенсорных функций, эмоционального статуса, интегративных функций мозга. — Прим. ред.) действие коронавирусной инфекции", — рассказал врач реабилитационного центра "Доверие" Александр Комаров.
Подчеркивается, что к патологиям нервной системы также может привести нарушение функций легких, которое появляется при коронавирусе. Ослабленные легкие больного не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом.
Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов советует для борьбы с такими последствиями заболевания избегать стресса, принимать витаминные и минеральные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы В, магния и цинка.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.