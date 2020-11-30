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https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586892235.html
Неврологи заявили о проблемах с памятью и вниманием после COVID-19
Неврологи заявили о проблемах с памятью и вниманием после COVID-19
Врачи-неврологи рассказали РБК о росте числа пациентов с жалобами на нарушение памяти, концентрации внимания после перенесенного коронавируса. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T07:22
2020-11-30T07:22
распространение нового коронавируса
константин лядов
рустем гайфутдинов
коронавирус в россии
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здоровье
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врачи-неврологи рассказали РБК о росте числа пациентов с жалобами на нарушение памяти, концентрации внимания после перенесенного коронавируса.Хирург и реабилитолог Константин Лядов подчеркнул, что количество таких обращений выросло осенью.Среди возможных причин возникновения таких последствий неврологи называют стресс и страх. Подчеркивается, что к патологиям нервной системы также может привести нарушение функций легких, которое появляется при коронавирусе. Ослабленные легкие больного не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом.Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов советует для борьбы с такими последствиями заболевания избегать стресса, принимать витаминные и минеральные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы В, магния и цинка.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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константин лядов, рустем гайфутдинов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Неврологи заявили о проблемах с памятью и вниманием после COVID-19

07:22 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врачи-неврологи рассказали РБК о росте числа пациентов с жалобами на нарушение памяти, концентрации внимания после перенесенного коронавируса.
Хирург и реабилитолог Константин Лядов подчеркнул, что количество таких обращений выросло осенью.
"Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушением когнитивных функций, — это встречается часто, к сожалению", — отметил заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин.
Среди возможных причин возникновения таких последствий неврологи называют стресс и страх.
"Второй момент — само нейротоксическое (нарушение моторных, сенсорных функций, эмоционального статуса, интегративных функций мозга. — Прим. ред.) действие коронавирусной инфекции", — рассказал врач реабилитационного центра "Доверие" Александр Комаров.
Подчеркивается, что к патологиям нервной системы также может привести нарушение функций легких, которое появляется при коронавирусе. Ослабленные легкие больного не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом.
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Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов советует для борьбы с такими последствиями заболевания избегать стресса, принимать витаминные и минеральные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы В, магния и цинка.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКонстантин ЛядовРустем ГайфутдиновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
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