https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586892235.html

Неврологи заявили о проблемах с памятью и вниманием после COVID-19

Неврологи заявили о проблемах с памятью и вниманием после COVID-19

Врачи-неврологи рассказали РБК о росте числа пациентов с жалобами на нарушение памяти, концентрации внимания после перенесенного коронавируса. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T07:22

2020-11-30T07:22

2020-11-30T07:22

распространение нового коронавируса

константин лядов

рустем гайфутдинов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врачи-неврологи рассказали РБК о росте числа пациентов с жалобами на нарушение памяти, концентрации внимания после перенесенного коронавируса.Хирург и реабилитолог Константин Лядов подчеркнул, что количество таких обращений выросло осенью.Среди возможных причин возникновения таких последствий неврологи называют стресс и страх. Подчеркивается, что к патологиям нервной системы также может привести нарушение функций легких, которое появляется при коронавирусе. Ослабленные легкие больного не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом.Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов советует для борьбы с такими последствиями заболевания избегать стресса, принимать витаминные и минеральные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы В, магния и цинка.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586884063.html

https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586875829.html

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константин лядов, рустем гайфутдинов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество