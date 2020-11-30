https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586884063.html

Врач предупредил об опасном осложнении после коронавируса

Врач предупредил об опасном осложнении после коронавируса

Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что коронавирусная... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T00:55

2020-11-30T00:55

2020-11-30T00:55

распространение нового коронавируса

сергей иванов (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

инфаркты

здоровье

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что коронавирусная инфекция влияет на повышение свертываемости крови и приводит к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы.По его словам, коронавирус дает осложнение на сердце и повреждает мышечную ткань органа. В результате у многих переболевших COVID-19 встречается миокардит (воспаление сердечной мышцы. — Прим. ред.)Он добавил, что при этой болезни инфаркт миокарда возникает даже на неизмененных сосудах. Специалист также привел в пример пациентов, у которых спустя несколько месяцев после инфицирования наблюдалась слабость и тахикардия (учащенное сердцебиение).Иванов рекомендует лечащимся от коронавируса на дому при боли в груди, которая не купируется нитроглицерином, а также при перебоях в работе сердца незамедлительно вызывать скорую помощь.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586875829.html

https://ria.ru/20201129/pandemiya-1586870970.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей иванов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, инфаркты, здоровье, общество