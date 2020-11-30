Врач предупредил об опасном осложнении после коронавируса
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что коронавирусная инфекция влияет на повышение свертываемости крови и приводит к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы.
По его словам, коронавирус дает осложнение на сердце и повреждает мышечную ткань органа. В результате у многих переболевших COVID-19 встречается миокардит (воспаление сердечной мышцы. — Прим. ред.)
"В острой фазе COVID-19 очень часто развивается инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой (в сосудах). <…> Коронавирус приводит к тому, что образуются тромбы и развивается инфаркт миокарда. Это одно из осложнений коронавируса сегодня", — пояснил Иванов.
Он добавил, что при этой болезни инфаркт миокарда возникает даже на неизмененных сосудах. Специалист также привел в пример пациентов, у которых спустя несколько месяцев после инфицирования наблюдалась слабость и тахикардия (учащенное сердцебиение).
Иванов рекомендует лечащимся от коронавируса на дому при боли в груди, которая не купируется нитроглицерином, а также при перебоях в работе сердца незамедлительно вызывать скорую помощь.
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