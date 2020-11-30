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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586884063.html
Врач предупредил об опасном осложнении после коронавируса
Врач предупредил об опасном осложнении после коронавируса
Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что коронавирусная... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T00:55
2020-11-30T00:55
распространение нового коронавируса
сергей иванов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
инфаркты
здоровье
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что коронавирусная инфекция влияет на повышение свертываемости крови и приводит к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы.По его словам, коронавирус дает осложнение на сердце и повреждает мышечную ткань органа. В результате у многих переболевших COVID-19 встречается миокардит (воспаление сердечной мышцы. — Прим. ред.)Он добавил, что при этой болезни инфаркт миокарда возникает даже на неизмененных сосудах. Специалист также привел в пример пациентов, у которых спустя несколько месяцев после инфицирования наблюдалась слабость и тахикардия (учащенное сердцебиение).Иванов рекомендует лечащимся от коронавируса на дому при боли в груди, которая не купируется нитроглицерином, а также при перебоях в работе сердца незамедлительно вызывать скорую помощь.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586875829.html
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сергей иванов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, инфаркты, здоровье, общество

Врач предупредил об опасном осложнении после коронавируса

00:55 30.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинский работник в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что коронавирусная инфекция влияет на повышение свертываемости крови и приводит к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы.
По его словам, коронавирус дает осложнение на сердце и повреждает мышечную ткань органа. В результате у многих переболевших COVID-19 встречается миокардит (воспаление сердечной мышцы. — Прим. ред.)

"В острой фазе COVID-19 очень часто развивается инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой (в сосудах). <…> Коронавирус приводит к тому, что образуются тромбы и развивается инфаркт миокарда. Это одно из осложнений коронавируса сегодня", — пояснил Иванов.

Он добавил, что при этой болезни инфаркт миокарда возникает даже на неизмененных сосудах. Специалист также привел в пример пациентов, у которых спустя несколько месяцев после инфицирования наблюдалась слабость и тахикардия (учащенное сердцебиение).
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Иванов рекомендует лечащимся от коронавируса на дому при боли в груди, которая не купируется нитроглицерином, а также при перебоях в работе сердца незамедлительно вызывать скорую помощь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Иванов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияинфарктыЗдоровьеОбщество
 
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