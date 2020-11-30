https://ria.ru/20201130/komnata-1586920962.html

Девушка прожила в доме 14 лет и нашла "тайную комнату"

Девушка прожила в доме 14 лет и нашла "тайную комнату"

Жительница Великобритании Холли Хантер случайно обнаружила в своем доме, в котором живет уже 14 лет, "тайную комнату". Об этом пишет газета The Sun. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:22

2020-11-30T11:22

2020-11-30T11:22

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Жительница Великобритании Холли Хантер случайно обнаружила в своем доме, в котором живет уже 14 лет, "тайную комнату". Об этом пишет газета The Sun.В своем TikTok она рассказала, что на протяжении 14 лет знала о существовании небольшой деревянной панели в своей комнате, однако только сейчас решила узнать, что скрывается за ней.Она отвинтила эту панель, за которой скрывался проход в одно из скрытых помещений под крышей. О существовании этого пространства девушка даже и не подозревала.По словам Хантер, ей потребуется время, чтобы положить пол в этой "комнате", а затем привести помещение в порядок.

https://radiosputnik.ria.ru/20200218/1564939167.html

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