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Девушка прожила в доме 14 лет и нашла "тайную комнату"
Девушка прожила в доме 14 лет и нашла "тайную комнату"
Жительница Великобритании Холли Хантер случайно обнаружила в своем доме, в котором живет уже 14 лет, "тайную комнату". Об этом пишет газета The Sun. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:22
2020-11-30T11:22
великобритания
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Жительница Великобритании Холли Хантер случайно обнаружила в своем доме, в котором живет уже 14 лет, "тайную комнату". Об этом пишет газета The Sun.В своем TikTok она рассказала, что на протяжении 14 лет знала о существовании небольшой деревянной панели в своей комнате, однако только сейчас решила узнать, что скрывается за ней.Она отвинтила эту панель, за которой скрывался проход в одно из скрытых помещений под крышей. О существовании этого пространства девушка даже и не подозревала.По словам Хантер, ей потребуется время, чтобы положить пол в этой "комнате", а затем привести помещение в порядок.
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великобритания, в мире

Девушка прожила в доме 14 лет и нашла "тайную комнату"

11:22 30.11.2020
 
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Прохожие на улице предновогоднего Лондона - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Жительница Великобритании Холли Хантер случайно обнаружила в своем доме, в котором живет уже 14 лет, "тайную комнату". Об этом пишет газета The Sun.
В своем TikTok она рассказала, что на протяжении 14 лет знала о существовании небольшой деревянной панели в своей комнате, однако только сейчас решила узнать, что скрывается за ней.
Она отвинтила эту панель, за которой скрывался проход в одно из скрытых помещений под крышей. О существовании этого пространства девушка даже и не подозревала.
По словам Хантер, ей потребуется время, чтобы положить пол в этой "комнате", а затем привести помещение в порядок.
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