https://ria.ru/20201130/komnata-1586920962.html
Девушка прожила в доме 14 лет и нашла "тайную комнату"
Девушка прожила в доме 14 лет и нашла "тайную комнату"
Жительница Великобритании Холли Хантер случайно обнаружила в своем доме, в котором живет уже 14 лет, "тайную комнату". Об этом пишет газета The Sun. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:22
2020-11-30T11:22
2020-11-30T11:22
великобритания
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Жительница Великобритании Холли Хантер случайно обнаружила в своем доме, в котором живет уже 14 лет, "тайную комнату". Об этом пишет газета The Sun.В своем TikTok она рассказала, что на протяжении 14 лет знала о существовании небольшой деревянной панели в своей комнате, однако только сейчас решила узнать, что скрывается за ней.Она отвинтила эту панель, за которой скрывался проход в одно из скрытых помещений под крышей. О существовании этого пространства девушка даже и не подозревала.По словам Хантер, ей потребуется время, чтобы положить пол в этой "комнате", а затем привести помещение в порядок.
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великобритания, в мире
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Жительница Великобритании
Холли Хантер случайно обнаружила в своем доме, в котором живет уже 14 лет, "тайную комнату". Об этом пишет газета The Sun
.
В своем TikTok она рассказала, что на протяжении 14 лет знала о существовании небольшой деревянной панели в своей комнате, однако только сейчас решила узнать, что скрывается за ней.
Она отвинтила эту панель, за которой скрывался проход в одно из скрытых помещений под крышей. О существовании этого пространства девушка даже и не подозревала.
По словам Хантер, ей потребуется время, чтобы положить пол в этой "комнате", а затем привести помещение в порядок.