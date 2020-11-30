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Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна
Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна
Томский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов мэра Томска Ивана Кляйна на заключение его под стражу, сообщила РИА... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:44
2020-11-30T14:32
томское пиво
следственный комитет россии (ск рф)
задержание мэра томска
иван кляйн
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 30 ноя — РИА Новости. Томский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов мэра Томска Ивана Кляйна на заключение его под стражу, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Вихлянцева.Кляйна 13 ноября задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления"). Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. Вину градоначальник не признал.Кроме того, в отношении его супруги Галины возбуждено уголовное дело, ей вменяется сопротивление силовикам при проведении обыска. Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что в день задержания мэра его жена выбросила из окна квартиры своему водителю подушку, в которой находились сведения о счетах на крупную сумму. Сведения о счетах проверяются.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. По данным СУСК, Кляйн остается акционером "Томского пива".Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. С 1994 года возглавлял компанию "Томское пиво", а после перехода на государственную службу, по крайней мере де-юре, отошел от управления компанией.
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томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), задержание мэра томска, иван кляйн, томск, происшествия

Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна

08:44 30.11.2020 (обновлено: 14:32 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЭкс-мэр Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заходит в здание Кировского районного суда
Экс-мэр Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заходит в здание Кировского районного суда - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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НОВОСИБИРСК, 30 ноя — РИА Новости. Томский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов мэра Томска Ивана Кляйна на заключение его под стражу, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Вихлянцева.

"Решение нижестоящего суда оставлено без изменения", — сказала собеседница агентства, уточнив, что планирует обжаловать это решение.

Кляйна 13 ноября задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления"). Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. Вину градоначальник не признал.
Кроме того, в отношении его супруги Галины возбуждено уголовное дело, ей вменяется сопротивление силовикам при проведении обыска. Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что в день задержания мэра его жена выбросила из окна квартиры своему водителю подушку, в которой находились сведения о счетах на крупную сумму. Сведения о счетах проверяются.
Мэр Томска Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 10:25
Иван Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, уличенным в коррупции
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. По данным СУСК, Кляйн остается акционером "Томского пива".
Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. С 1994 года возглавлял компанию "Томское пиво", а после перехода на государственную службу, по крайней мере де-юре, отошел от управления компанией.
 
Томское пивоСледственный комитет России (СК РФ)Задержание мэра ТомскаИван КляйнТомскПроисшествия
 
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