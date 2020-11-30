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Китай осудил убийство иранского физика-ядерщика
Китай осудил убийство иранского физика-ядерщика
Китай осуждает убийство ученого-ядерщика в Иране, надеется на проведение тщательного расследования, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:23
2020-11-30T12:23
2020-11-30T14:00
мохсен фахризаде
убийство иранского физика-ядерщика
министерство обороны ирана
хуа чуньин
мохаммад джавад зариф
мид кнр
али акбар салехи
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ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Китай осуждает убийство ученого-ядерщика в Иране, надеется на проведение тщательного расследования, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Китай шокирован гибелью иранского ученого, осуждает этот акт насилия и надеется на тщательное расследование этого дела", - заявила дипломат журналистам.По ее словам, Китай выступает против любых действий, которые усиливают региональную напряженность и подрывают региональный мир и стабильность."Ситуация в регионе в настоящий момент крайне сложная и чувствительная. Все стороны должны приложить усилия для снижения региональной напряженности, а также совместно защищать мир и стабильность в регионе", - добавила она.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, министерство обороны ирана, хуа чуньин, мохаммад джавад зариф, мид кнр, али акбар салехи, китай, тегеран (город), израиль, в мире
ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Китай
осуждает убийство ученого-ядерщика в Иране
, надеется на проведение тщательного расследования, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
.
"Китай шокирован гибелью иранского ученого, осуждает этот акт насилия и надеется на тщательное расследование этого дела", - заявила дипломат журналистам.
По ее словам, Китай выступает против любых действий, которые усиливают региональную напряженность и подрывают региональный мир и стабильность.
"Ситуация в регионе в настоящий момент крайне сложная и чувствительная. Все стороны должны приложить усилия для снижения региональной напряженности, а также совместно защищать мир и стабильность в регионе", - добавила она.
Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани
заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.