https://ria.ru/20201130/kitay-1586932675.html

Китай осудил убийство иранского физика-ядерщика

Китай осудил убийство иранского физика-ядерщика

Китай осуждает убийство ученого-ядерщика в Иране, надеется на проведение тщательного расследования, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:23

2020-11-30T12:23

2020-11-30T14:00

мохсен фахризаде

убийство иранского физика-ядерщика

министерство обороны ирана

хуа чуньин

мохаммад джавад зариф

мид кнр

али акбар салехи

китай

тегеран (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586675584_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_0679f22eeda6ca43abd8bde9b0542a69.jpg

ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Китай осуждает убийство ученого-ядерщика в Иране, надеется на проведение тщательного расследования, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."Китай шокирован гибелью иранского ученого, осуждает этот акт насилия и надеется на тщательное расследование этого дела", - заявила дипломат журналистам.По ее словам, Китай выступает против любых действий, которые усиливают региональную напряженность и подрывают региональный мир и стабильность."Ситуация в регионе в настоящий момент крайне сложная и чувствительная. Все стороны должны приложить усилия для снижения региональной напряженности, а также совместно защищать мир и стабильность в регионе", - добавила она.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

https://ria.ru/20201130/ubiystvo-1586929328.html

https://ria.ru/20201130/oruzhie-1586915999.html

китай

тегеран (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, министерство обороны ирана, хуа чуньин, мохаммад джавад зариф, мид кнр, али акбар салехи, китай, тегеран (город), израиль, в мире