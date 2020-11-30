https://ria.ru/20201130/kholoda-1586893476.html
Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
В ближайшие дни в Татарстане, Башкирии, Саратовской, Омской, Астраханской и Свердловской областях ожидается аномально низкая температура. Об этом... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T07:45
2020-11-30T07:45
2020-11-30T17:35
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В ближайшие дни в Татарстане, Башкирии, Саратовской, Омской, Астраханской и Свердловской областях ожидается аномально низкая температура. Об этом свидетельствуют прогностические карты, представленные на сайте Гидрометцентра.В Казани и Астрахани будет около четырех градусов ниже нуля, в Екатеринбурге и Омске до минус 12. К концу недели в Татарстане и Астраханской области также похолодает до минус 12.Минимальные температуры ночью будут достигать к концу рабочей недели 16 градусов мороза на юге Европейской России и 20 градусов в Свердловской и Омской областях.Холоднее нормы в этих регионах будет на четыре-восемь градусов, наибольшее значение отклонений будет наблюдаться в Астрахани и Ростове-на-Дону.
https://ria.ru/20201128/pogoda-1586712176.html
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