https://ria.ru/20201130/kholoda-1586893476.html

Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов

Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов

В ближайшие дни в Татарстане, Башкирии, Саратовской, Омской, Астраханской и Свердловской областях ожидается аномально низкая температура. Об этом... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T07:45

2020-11-30T07:45

2020-11-30T17:35

россия

погода

гидрометцентр

москва

омск

ростов-на-дону

астраханская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585868104_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_3a0ea30a3fd7ce521b3dcd712cace968.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В ближайшие дни в Татарстане, Башкирии, Саратовской, Омской, Астраханской и Свердловской областях ожидается аномально низкая температура. Об этом свидетельствуют прогностические карты, представленные на сайте Гидрометцентра.В Казани и Астрахани будет около четырех градусов ниже нуля, в Екатеринбурге и Омске до минус 12. К концу недели в Татарстане и Астраханской области также похолодает до минус 12.Минимальные температуры ночью будут достигать к концу рабочей недели 16 градусов мороза на юге Европейской России и 20 градусов в Свердловской и Омской областях.Холоднее нормы в этих регионах будет на четыре-восемь градусов, наибольшее значение отклонений будет наблюдаться в Астрахани и Ростове-на-Дону.

https://ria.ru/20201128/pogoda-1586712176.html

россия

москва

омск

ростов-на-дону

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, гидрометцентр, москва, омск, ростов-на-дону, астраханская область, общество