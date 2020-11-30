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Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
В ближайшие дни в Татарстане, Башкирии, Саратовской, Омской, Астраханской и Свердловской областях ожидается аномально низкая температура. Об этом... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T07:45
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россия
погода
гидрометцентр
москва
омск
ростов-на-дону
астраханская область
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В ближайшие дни в Татарстане, Башкирии, Саратовской, Омской, Астраханской и Свердловской областях ожидается аномально низкая температура. Об этом свидетельствуют прогностические карты, представленные на сайте Гидрометцентра.В Казани и Астрахани будет около четырех градусов ниже нуля, в Екатеринбурге и Омске до минус 12. К концу недели в Татарстане и Астраханской области также похолодает до минус 12.Минимальные температуры ночью будут достигать к концу рабочей недели 16 градусов мороза на юге Европейской России и 20 градусов в Свердловской и Омской областях.Холоднее нормы в этих регионах будет на четыре-восемь градусов, наибольшее значение отклонений будет наблюдаться в Астрахани и Ростове-на-Дону.
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россия, погода, гидрометцентр, москва, омск, ростов-на-дону, астраханская область, общество

Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов

07:45 30.11.2020 (обновлено: 17:35 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевПрохожий на набережной реки Обь в Новосибирске.
Прохожий на набережной реки Обь в Новосибирске. - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В ближайшие дни в Татарстане, Башкирии, Саратовской, Омской, Астраханской и Свердловской областях ожидается аномально низкая температура. Об этом свидетельствуют прогностические карты, представленные на сайте Гидрометцентра.
В Казани и Астрахани будет около четырех градусов ниже нуля, в Екатеринбурге и Омске до минус 12.
К концу недели в Татарстане и Астраханской области также похолодает до минус 12.
Минимальные температуры ночью будут достигать к концу рабочей недели 16 градусов мороза на юге Европейской России и 20 градусов в Свердловской и Омской областях.
Холоднее нормы в этих регионах будет на четыре-восемь градусов, наибольшее значение отклонений будет наблюдаться в Астрахани и Ростове-на-Дону.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 03:04
Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в азиатской части России
 
РоссияПогодаГидрометцентрМоскваОмскРостов-на-ДонуАстраханская областьОбщество
 
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