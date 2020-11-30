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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201130/kharris-1586926062.html
Эксперт оценил шансы Камалы Харрис возглавить Белый дом
Эксперт оценил шансы Камалы Харрис возглавить Белый дом
Камала Харрис, выдвинутая вице-президентом в администрации избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена, имеет шансы возглавить Белый дом,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:50
2020-11-30T11:50
выборы президента сша — 2020
камала харрис
павел каневский
дональд трамп
мгу имени м. в. ломоносова
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Камала Харрис, выдвинутая вице-президентом в администрации избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена, имеет шансы возглавить Белый дом, не дожидаясь окончания его срока в должности главы государства, эти шансы связаны с состоянием здоровья Байдена, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.Ранее объявившему о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдену после томографии диагностировали переломы костей ноги. Политик поскользнулся, когда играл со своей собакой.При этом, по его мнению, не стоит делать далеко идущих выводов в связи с произошедшим с Байденом, когда он гулял со своей собакой. "С каждым подобное может случиться. Я бы не стал делать из этого выводов, что он не протянет, хотя, действительно, Байден может стать одним из самых возрастных президентов в истории", - отметил Каневский.Камала Харрис была выдвинута в вице-президенты в паре с 78-летним Джо Байденом. В случае, если он в качестве президента досрочно прекратит свои полномочия по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
https://ria.ru/20201130/perelom-1586887452.html
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камала харрис, павел каневский, дональд трамп, мгу имени м. в. ломоносова, джо байден, сша, в мире

Эксперт оценил шансы Камалы Харрис возглавить Белый дом

11:50 30.11.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterСенатор США от штата Калифорния Камала Харрис
Сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Камала Харрис, выдвинутая вице-президентом в администрации избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена, имеет шансы возглавить Белый дом, не дожидаясь окончания его срока в должности главы государства, эти шансы связаны с состоянием здоровья Байдена, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.
Ранее объявившему о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдену после томографии диагностировали переломы костей ноги. Политик поскользнулся, когда играл со своей собакой.

"В этот раз вице-президент у демократов выбирался не просто как стандартный помощник, а именно как потенциальный будущий президент. Шансы того, что Камала Харрис станет президентом в ближайшие четыре года, не дожидаясь окончания срока Байдена, они есть. И конечно, они связаны с потенциальным состоянием здоровья Байдена", - сказал эксперт РИА Новости.

При этом, по его мнению, не стоит делать далеко идущих выводов в связи с произошедшим с Байденом, когда он гулял со своей собакой. "С каждым подобное может случиться. Я бы не стал делать из этого выводов, что он не протянет, хотя, действительно, Байден может стать одним из самых возрастных президентов в истории", - отметил Каневский.
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Камала Харрис была выдвинута в вице-президенты в паре с 78-летним Джо Байденом. В случае, если он в качестве президента досрочно прекратит свои полномочия по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
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Выборы президента США — 2020Камала ХаррисПавел КаневскийДональд ТрампМГУ имени М. В. ЛомоносоваДжо БайденСШАВ мире
 
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