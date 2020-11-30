https://ria.ru/20201130/kharris-1586926062.html

Эксперт оценил шансы Камалы Харрис возглавить Белый дом

Эксперт оценил шансы Камалы Харрис возглавить Белый дом

Камала Харрис, выдвинутая вице-президентом в администрации избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена, имеет шансы возглавить Белый дом,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:50

2020-11-30T11:50

2020-11-30T11:50

выборы президента сша — 2020

камала харрис

павел каневский

дональд трамп

мгу имени м. в. ломоносова

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Камала Харрис, выдвинутая вице-президентом в администрации избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена, имеет шансы возглавить Белый дом, не дожидаясь окончания его срока в должности главы государства, эти шансы связаны с состоянием здоровья Байдена, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.Ранее объявившему о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдену после томографии диагностировали переломы костей ноги. Политик поскользнулся, когда играл со своей собакой.При этом, по его мнению, не стоит делать далеко идущих выводов в связи с произошедшим с Байденом, когда он гулял со своей собакой. "С каждым подобное может случиться. Я бы не стал делать из этого выводов, что он не протянет, хотя, действительно, Байден может стать одним из самых возрастных президентов в истории", - отметил Каневский.Камала Харрис была выдвинута в вице-президенты в паре с 78-летним Джо Байденом. В случае, если он в качестве президента досрочно прекратит свои полномочия по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.

https://ria.ru/20201130/perelom-1586887452.html

https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, павел каневский, дональд трамп, мгу имени м. в. ломоносова, джо байден, сша, в мире