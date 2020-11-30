https://ria.ru/20201130/kharpo-1586953143.html

Аэропорт Сочи извинился за инцидент с биглем-блогером

Аэропорт Сочи извинился за инцидент с биглем-блогером

Аэропорт Сочи принёс извинения хозяйке бигля Харпо за некорректное общение грузчика с псом в багажном отделении, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:40

2020-11-30T13:40

2020-11-30T13:40

новости - туризм

сочи

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586952540_0:144:1080:752_1400x0_80_0_0_83c77879a3a5d83c13d6122440b41973.jpg

КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Аэропорт Сочи принёс извинения хозяйке бигля Харпо за некорректное общение грузчика с псом в багажном отделении, сообщила пресс-служба воздушной гавани.В аккаунте бигля Харпо в Instagram, на который подписаны более 14 тысяч человек, появилось видео с камеры, которую хозяйка собаки установила внутрь клетки для перевозки животного. На видео грузчики сочинского аэропорта "общаются" с биглем с применением ненормативной лексики, а собака нервничает и лает. Хозяйка попросила подписчиков Харпо привлечь внимание к этой ситуации."Мы провели служебную проверку по факту некорректного поведения сотрудника аэропорта. В результате выяснилось, что работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца. Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Мы приносим свои извинения владельцу собаки. К сотруднику будет применено дисциплинарное взыскание. Со всеми работниками грузового отделения аэропорта будет проведен тренинг со специалистом кинологом по обслуживанию животных и взаимодействию с ними", - говорится в сообщении аэропорта.Вместе с этим пресс-служба напоминает, что любая видеосъемка в контролируемых зонах аэропорта, кроме привокзальной площади и зала регистрации, запрещена в целях безопасности пассажиров.

https://ria.ru/20200129/1563978991.html

https://ria.ru/20200623/1573388987.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, сочи, общество