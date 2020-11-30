https://ria.ru/20201130/kharpo-1586953143.html
Аэропорт Сочи извинился за инцидент с биглем-блогером
Аэропорт Сочи извинился за инцидент с биглем-блогером
Аэропорт Сочи принёс извинения хозяйке бигля Харпо за некорректное общение грузчика с псом в багажном отделении, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:40
2020-11-30T13:40
2020-11-30T13:40
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Аэропорт Сочи принёс извинения хозяйке бигля Харпо за некорректное общение грузчика с псом в багажном отделении, сообщила пресс-служба воздушной гавани.В аккаунте бигля Харпо в Instagram, на который подписаны более 14 тысяч человек, появилось видео с камеры, которую хозяйка собаки установила внутрь клетки для перевозки животного. На видео грузчики сочинского аэропорта "общаются" с биглем с применением ненормативной лексики, а собака нервничает и лает. Хозяйка попросила подписчиков Харпо привлечь внимание к этой ситуации."Мы провели служебную проверку по факту некорректного поведения сотрудника аэропорта. В результате выяснилось, что работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца. Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Мы приносим свои извинения владельцу собаки. К сотруднику будет применено дисциплинарное взыскание. Со всеми работниками грузового отделения аэропорта будет проведен тренинг со специалистом кинологом по обслуживанию животных и взаимодействию с ними", - говорится в сообщении аэропорта.Вместе с этим пресс-служба напоминает, что любая видеосъемка в контролируемых зонах аэропорта, кроме привокзальной площади и зала регистрации, запрещена в целях безопасности пассажиров.
https://ria.ru/20200129/1563978991.html
https://ria.ru/20200623/1573388987.html
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новости - туризм, сочи, общество
КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости.
Аэропорт Сочи
принёс извинения хозяйке бигля Харпо за некорректное общение грузчика с псом в багажном отделении, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
В аккаунте бигля Харпо в Instagram, на который подписаны более 14 тысяч человек, появилось видео с камеры, которую хозяйка собаки установила внутрь клетки для перевозки животного. На видео грузчики сочинского аэропорта "общаются" с биглем с применением ненормативной лексики, а собака нервничает и лает. Хозяйка попросила подписчиков Харпо привлечь внимание к этой ситуации.
"Мы провели служебную проверку по факту некорректного поведения сотрудника аэропорта. В результате выяснилось, что работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца. Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Мы приносим свои извинения владельцу собаки. К сотруднику будет применено дисциплинарное взыскание. Со всеми работниками грузового отделения аэропорта будет проведен тренинг со специалистом кинологом по обслуживанию животных и взаимодействию с ними", - говорится в сообщении аэропорта.
Вместе с этим пресс-служба напоминает, что любая видеосъемка в контролируемых зонах аэропорта, кроме привокзальной площади и зала регистрации, запрещена в целях безопасности пассажиров.