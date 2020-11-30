https://ria.ru/20201130/kazan-1587010727.html

АПЛ "Казань" успешно провела ракетные стрельбы на испытаниях

АПЛ "Казань" успешно провела ракетные стрельбы на испытаниях

Новейшая атомная многоцелевая подлодка "Казань" успешно провела стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" в Белом море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:32

2020-11-30T17:32

2020-11-30T18:49

калибр

белое море

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

севмаш

новое оружие россии

россия

апл ясень

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Новейшая атомная многоцелевая подлодка "Казань" успешно провела стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" в Белом море, сообщили в Минобороны.АПЛ "Казань" — головной корабль проекта "Ясень-М".Ракетные стрельбы проводят в рамках завершающего этапа госиспытаний.Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли Беломорской военно-морской базы Северного флота.Ранее подлодка успешно выполнила испытательную стрельбу по береговой цели крылатой ракетой "Калибр".Также военные отрабатывают маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах и проверяют основные системы корабля. После завершения государственных испытаний "Казань" примут в состав ВМФ России.Как сообщал гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, это произойдет в декабре 2020 года.Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск", которые строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М", имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения 520 метров, экипаж составляет 64 человека, автономность — 100 суток, подводная скорость — 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".Как сообщали на "Севмаше", изменения по сравнению с проектом 885 касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители. Корабль должен быть вооружен гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".

https://ria.ru/20201026/submarina-1581503090.html

https://ria.ru/20201122/flot-1585741932.html

https://ria.ru/20201126/raketa-1586371371.html

белое море

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калибр, белое море, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, севмаш, россия, апл ясень, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность