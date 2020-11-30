https://ria.ru/20201130/katki-1587032073.html

Около 1,4 тысячи катков с естественным льдом появятся в Москве зимой

Около 1,4 тысячи катков с естественным льдом появятся в Москве зимой

Около 1,4 тысячи катков с естественным льдом и 380 лыжных трас появятся в Москве с приходом морозов, сообщил в интервью "Российской газете" заммэра Москвы по... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:05

2020-11-30T19:05

2020-11-30T19:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 1,4 тысячи катков с естественным льдом и 380 лыжных трас появятся в Москве с приходом морозов, сообщил в интервью "Российской газете" заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все зимой будет, как и положено в Москве. И коньки, и лыжи, и горки снежные с санками... Всего в Москве мы подготовили к открытию 120 катков с искусственным льдом. Но, конечно, придется соблюдать при их посещении все противоэпидемиологические требования. А с наступлением морозов зальем еще и около 1400 тысячи катков с естественным льдом", - сообщил Бирюков.Заммэра отметил, что ледовые площадки оборудуют раздевалками, пунктами проката и медицинскими пунктами.Помимо этого, готовятся 380 лыжных трасс общей протяженностью 630 километров, из них около 100 километров будет с искусственным освещением."Но их прокладка зависит от погоды", - заключил заммэра.

https://ria.ru/20201113/katok-1584521182.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва