https://ria.ru/20201130/katki-1587032073.html
Около 1,4 тысячи катков с естественным льдом появятся в Москве зимой
Около 1,4 тысячи катков с естественным льдом появятся в Москве зимой
Около 1,4 тысячи катков с естественным льдом и 380 лыжных трас появятся в Москве с приходом морозов, сообщил в интервью "Российской газете" заммэра Москвы по... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:05
2020-11-30T19:05
2020-11-30T19:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 1,4 тысячи катков с естественным льдом и 380 лыжных трас появятся в Москве с приходом морозов, сообщил в интервью "Российской газете" заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все зимой будет, как и положено в Москве. И коньки, и лыжи, и горки снежные с санками... Всего в Москве мы подготовили к открытию 120 катков с искусственным льдом. Но, конечно, придется соблюдать при их посещении все противоэпидемиологические требования. А с наступлением морозов зальем еще и около 1400 тысячи катков с естественным льдом", - сообщил Бирюков.Заммэра отметил, что ледовые площадки оборудуют раздевалками, пунктами проката и медицинскими пунктами.Помимо этого, готовятся 380 лыжных трасс общей протяженностью 630 километров, из них около 100 километров будет с искусственным освещением."Но их прокладка зависит от погоды", - заключил заммэра.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Около 1,4 тысячи катков с естественным льдом и 380 лыжных трас появятся в Москве
с приходом морозов, сообщил в интервью "Российской газете" заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Все зимой будет, как и положено в Москве. И коньки, и лыжи, и горки снежные с санками... Всего в Москве мы подготовили к открытию 120 катков с искусственным льдом. Но, конечно, придется соблюдать при их посещении все противоэпидемиологические требования. А с наступлением морозов зальем еще и около 1400 тысячи катков с естественным льдом", - сообщил Бирюков.
Заммэра отметил, что ледовые площадки оборудуют раздевалками, пунктами проката и медицинскими пунктами.
Помимо этого, готовятся 380 лыжных трасс общей протяженностью 630 километров, из них около 100 километров будет с искусственным освещением.
"Но их прокладка зависит от погоды", - заключил заммэра.