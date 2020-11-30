https://ria.ru/20201130/katastrofa-1586948711.html

Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе

Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе

В последние 20 лет масштабы тепловых аномалий в Центральной Азии усугубляются, свидетельствует исследование международной группы климатологов из Южной Кореи,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:34

2020-11-30T13:34

2020-11-30T14:00

южная корея

япония

сша

монголия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В последние 20 лет масштабы тепловых аномалий в Центральной Азии усугубляются, свидетельствует исследование международной группы климатологов из Южной Кореи, Японии, США и Китая, опубликованное в журнале Science. Из-за глобального потепления засушливое Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню, подобно тем, что расположены на юго-западе США. Деятельность человека, как говорится в статье, меняет климат, что воздействует на экологическую систему центрального региона Азии. И это может привести к тревожным последствиям.Ученые проанализировали данные годичных колец хвойных деревьев за 260 лет и смогли отследить волны тепла, а также получить сведения о влажности почвы. Так выяснилось, что в последние годы периоды жары становятся все более масштабными.Как рассказал Eurekalert один из соавторов исследования Дэлиан Чен, волны тепла приводят к значительной потере воды в почве. Когда почва влажная, испарения от нее охлаждают воздух у поверхности, а когда влаги нет — тепло уходит в воздух.По словам ученых, климатическая ситуация в Центральной Азии достигает точки невозврата, а в экосистеме происходят разрушительные перемены, которые могут привести к вымиранию некоторых видов животных. Это изменение климата может повлиять и на другие атмосферные процессы, связанные с климатом во всем мире.

https://ria.ru/20201102/sfu-1582276232.html

https://ria.ru/20201127/globalwarming-1586642237.html

южная корея

япония

сша

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, япония, сша, монголия, в мире