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Власти Канады продлили запрет на въезд для туристов из-за пандемии
Власти Канады продлили запрет на въезд для туристов из-за пандемии
Власти Канады продлили введенные ранее ограничения на въезд в страну для иностранных граждан до 21 января в связи с пандемией коронавируса, сообщает... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:53
2020-11-30T10:53
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Власти Канады продлили введенные ранее ограничения на въезд в страну для иностранных граждан до 21 января в связи с пандемией коронавируса, сообщает министерство общественной безопасности."Ограничения на въезд в Канаду из других стран, кроме США, будут продлены до 21 января 2021 года", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.Также в министерстве подтвердили, что граждане США смогут посещать страну после 21 декабря.Эта мера была введена 16 марта из-за эпидемии коронавируса. Она не распространяется на граждан США и постоянных резидентов Канады. Исключения составляют также дипломаты, ближайшие родственники канадцев и некоторые категории сезонных работников и иностранных студентов.По последним данным, число зараженных COVID-19 в стране достигло 370 тысяч человек. Скончались более десяти пациентов, излечились свыше 294 тысяч заболевших.
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, канада, сша

Власти Канады продлили запрет на въезд для туристов из-за пандемии

10:53 30.11.2020
 
CC0 / ALAN SCHMIERER / Сент-Джонс, Канада
Сент-Джонс, Канада - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
CC0 / ALAN SCHMIERER /
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Власти Канады продлили введенные ранее ограничения на въезд в страну для иностранных граждан до 21 января в связи с пандемией коронавируса, сообщает министерство общественной безопасности.
"Ограничения на въезд в Канаду из других стран, кроме США, будут продлены до 21 января 2021 года", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.
Также в министерстве подтвердили, что граждане США смогут посещать страну после 21 декабря.
Эта мера была введена 16 марта из-за эпидемии коронавируса. Она не распространяется на граждан США и постоянных резидентов Канады. Исключения составляют также дипломаты, ближайшие родственники канадцев и некоторые категории сезонных работников и иностранных студентов.
По последним данным, число зараженных COVID-19 в стране достигло 370 тысяч человек. Скончались более десяти пациентов, излечились свыше 294 тысяч заболевших.
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