https://ria.ru/20201130/kakmama-1586323094.html

Подкаст "Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

Подкаст "Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

Заботиться о других ― потребность, заложенная в женщине эволюционно. Но когда этого становится слишком много, жена превращается в гиперзаботливую мамочку: решает всё за мужа, опекает его как сына(он вроде даже не против). До тех пор, пока она сама не поймёт, что рядом уже не взрослый мужчина, а его жалкая пародия. Как перестать быть для него мамой?

2020-11-30T12:00

2020-11-30T12:00

2020-11-30T15:30

страхи/ошибки

подкаст

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Подкаст "Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке Заботиться о других – потребность, заложенная в женщине эволюционно. Но когда этого становится слишком много, жена превращается в гиперзаботливую мамочку: решает всё за мужа, опекает его как сына (он вроде даже не против). До тех пор, пока она сама не поймёт, что рядом уже не взрослый мужчина, а его жалкая пародия. Как перестать быть для него мамой?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если отношения женщины и мужчины стали превращаться в отношения матери и ребёнка.1:45 Когда забота о партнёре становится чрезмерной. Где грань?4:10 Как долго может существовать брак, где жена начинает играть роль родителя5:15 Чем опасна модель "жены-матери" в браке6:45 Какие признаки выдают "жену-мать"8:25 "Вырос, вылетел из гнезда" и бросил жену11:05 Как отмотать назад, если всё уже случилось14:30 В чём проблема "мужей-сыновей"17:25 Когда "муж-сын" превращается в тирана19:35 Как разглядеть в потенциальном партнёре невзрослую инфантильную позициюЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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